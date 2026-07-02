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Próximo a Cobi de Baixo

Caminhão com carga de sucata tomba embaixo da Segunda Ponte em Vila Velha

O veículo tombou na curva de acesso à Avenida Carlos Lindenberg

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 09:26

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

02 jul 2026 às 09:26

Um caminhão com carga de sucata está tombado há mais de um dia na curva de acesso à Avenida Carlos Lindenberg, embaixo da Segunda Ponte, próximo ao bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o veículo tombou quando o motorista fez uma curva na terça-feira (30). 


Os moradores acreditam que o acidente ocorreu devido ao peso da carga. Os motoristas e ciclistas precisam estar atentos ao passar pelo local, pois o veículo permanece na via e o caminhão também caiu sob a ciclovia.


O repórter André Afonso, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com funcionários da empresa do caminhão. Eles contaram que o automóvel deve ser destombado ainda nesta quinta-feira (2). 


Equipes de segurança particular estão monitorando o veículo. O motorista não se feriu.

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