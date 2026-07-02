Caminhão com carga de sucata tomba embaixo da Segunda Ponte em Vila Velha

Um caminhão com carga de sucata está tombado há mais de um dia na curva de acesso à Avenida Carlos Lindenberg, embaixo da Segunda Ponte, próximo ao bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o veículo tombou quando o motorista fez uma curva na terça-feira (30).





Os moradores acreditam que o acidente ocorreu devido ao peso da carga. Os motoristas e ciclistas precisam estar atentos ao passar pelo local, pois o veículo permanece na via e o caminhão também caiu sob a ciclovia.





O repórter André Afonso, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com funcionários da empresa do caminhão. Eles contaram que o automóvel deve ser destombado ainda nesta quinta-feira (2).





Equipes de segurança particular estão monitorando o veículo. O motorista não se feriu.