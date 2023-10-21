Morador de rua é encontrado morto em Linhares após ser esfaqueado

Um homem em situação de rua foi encontrado morto pela Polícia Militar no Centro de Linhares na noite desta sexta-feira (20). Ele foi identificado como Josimar dos Santos e já estava sem vida em uma calçada do bairro quando os policiais chegaram, por volta das 21h30.

A PM foi acionada após receber um chamado relatando que uma pessoa havia sido esfaqueada e estava caída em uma via pública. No local, a equipe constatou ferimentos que aparentavam ser perfurações por arma branca (sem poder de fogo, como faca, facão e outros objetos).