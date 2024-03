Mil maços de cigarros irregulares são apreendidos no Caparaó do ES

A família do argentino Ivan Pérez, tido como "paciente misterioso" após ficar um tempo internado em um hospital do Espírito Santo com a identidade desconhecida, agora busca receber a indenização do seguro DPVAT — obrigatório no Brasil para cobertura de danos pessoais causados por veículos automotores terrestres.

Segundo a advogada da família, Graciandre Pereira, o inquérito apontou que o motorista do carro que atropelou Ivan Pérez não teve culpa no acidente. Por este motivo, só restaria à família do argentino receber o seguro obrigatório no país, avaliado em R$ 13.500. "O inquérito policial concluiu que o Ivan foi culpado pelo acidente, por isso não houve ação criminal contra o motorista. Mesmo assim, eu ingressei na Justiça Federal pedindo a indenização do DPVAT, que é de R$ 13.500, que em princípio ele teria direito por ter sofrido o acidente em território brasileiro. Não é um benefício ou condenação", afirmou.