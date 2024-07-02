Jovem morre ao bater de moto em ponto de ônibus em Atílio Vivácqua

O acidente, segundo os militares, aconteceu na localidade de Laginha. Quando a PM chegou ao local, duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estavam prestando socorro ao motociclista.

Apesar de tentativa s de estabilizar a vítima, ele não resistiu e faleceu no local. A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima foi encaminhado pela ambulância do Samu para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.