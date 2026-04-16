Jovem é mantida em cárcere, torturada e desfigurada pelo marido na Serra

Uma jovem de 19 anos foi mantida trancada em casa, espancada e torturada pelo marido, de 23 anos, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Durante as agressões, ela teve o cabelo cortado e o rosto desfigurado. O suspeito chegou a confessar os crimes aos policiais militares que atenderam à ocorrência, na última quarta-feira (15). Ele alegou ter cometido as agressões após ler mensagens no celular da vítima.
O caso foi descoberto depois que a jovem conseguiu escapar da casa onde era mantida e correu até uma companhia da Polícia Militar para pedir ajuda. Os agentes foram até o endereço e prenderam o homem. Durante a ação, vizinhos tentaram impedir a prisão, arremessando objetos contra a equipe, mas o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado por sequestro e cárcere privado qualificado.
Em entrevista à TV Gazeta, a vítima relatou que teve que se mudar do bairro em que morava e que, por medo, pensa até em sair do emprego. "Ele foi me dando socos, pegando o celular e batendo na minha testa. Machucou meu braço todo, pegou a tesoura e começou a cortar meu cabelo. Eu sempre falava que não queria mais ficar com ele, pedia para ele me deixar ir embora, mas ele dizia que eu ia ficar com ele", desabafou.
Devido aos ferimentos, a jovem foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.