Greve na Ufes: portões seguem bloqueados em Vitória; restaurante funciona

Segundo a administração, está impedida a entrada de pedestres e veículos no campus e estão suspensas as atividades acadêmicas e administrativas. Apenas funcionários e servidores que trabalham no Restaurante Universitário (RU), servidores, pais e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Experimental de Vitória e funcionários das agências bancárias podem acessar o local, passando pelo portão Norte, situado em frente ao Hospital Meridional, na Avenida Carlos Gomes de Sá.

A reivindicação é para 22,71% de reajuste, dividido em três parcelas iguais em 2024, 2025 e 2026. Já o governo federal propõe reajuste zero para este ano, e dois reajustes de 4,5% em 2025 e 2026. Os professores também cobram a equiparação dos benefícios e auxílios com os dos servidores do Legislativo e do Judiciário.

Após reunião entre a reitoria da Ufes e representantes do movimento grevista, foi definido que o RU, que havia sido fechado na segunda, funcionará entre 11h30 e 12h30 para almoço e das 17h30 às 18h30 para jantar. “Com o funcionamento do RU de Goiabeiras, o fornecimento de refeições no restaurante de Maruípe também será mantido, no horário das 11h30 às 12h30”, informou a Ufes, indicando que os alunos que vão almoçar ou jantar no RU de Goiabeiras também deve acessar o local pelo portão Norte.