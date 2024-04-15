Acordo garante funcionamento de restaurante durante greve na Ufes

Conforme informações da comunicação da Ufes, embora não haja uma definição do comando de greve sobre a liberação dos portões de acesso ao campus de Goiabeiras, foi definido que serão asseguradas as condições necessárias para o funcionamento do RU de Goiabeiras, das 11h30 às 12h30 (para o serviço de almoço), e das 17h30 às 18h30 (para o jantar). Dessa maneira, o fornecimento de refeições no restaurante no campus de Maruípe também será mantido, das 11h30 às 12h30. Nos RUs dos campi de Alegre e São Mateus, o atendimento será realizado no horário normal.