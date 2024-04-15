Acordo garante funcionamento de restaurante durante greve na Ufes

Em reunião nesta segunda-feira (15), o reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, e a vice-reitora, Sonia Lopes, discutiram com representantes do comando de greve da Associação dos Docentes (Adufes) e do Diretório Central dos Estudantes (DCE) medidas relacionadas à paralisação dos professores. Entre os acordos estão a manutenção do funcionamento do Restaurante Universitário (RU) e o pagamento de auxílios estudantis.
Conforme informações da comunicação da Ufes, embora não haja uma definição do comando de greve sobre a liberação dos portões de acesso ao campus de Goiabeiras, foi definido que serão asseguradas as condições necessárias para o funcionamento do RU de Goiabeiras, das 11h30 às 12h30 (para o serviço de almoço), e das 17h30 às 18h30 (para o jantar). Dessa maneira, o fornecimento de refeições no restaurante no campus de Maruípe também será mantido, das 11h30 às 12h30. Nos RUs dos campi de Alegre e São Mateus, o atendimento será realizado no horário normal.
Durante a reunião, também ficou acertado que a deflagração da greve nesta segunda-feira (15) em todo o país não vai comprometer a concessão dos auxílios estudantis por meio do Programa de Assistência Estudantil da Ufes (Proaes-Ufes), nem o pagamento de bolsas.
Outra definição foi a criação de um grupo de trabalho, formado com representantes da Administração Central da Ufes e do comando de greve, para acompanhar os rumos do movimento, como já vem acontecendo junto aos representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), em greve desde março.