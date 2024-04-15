Manifestação na Ufes impede aula de 445 alunos de escola da prefeitura

Campus da Ufes em Goiabeiras, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A manifestação promovida por professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) na manhã desta segunda-feira (15) em Vitória , exigindo melhores condições de trabalho e reajuste salarial, também prejudicou alunos da rede municipal de ensino. Com os portões da Ufes fechados, no campus de Goiabeiras , 445 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Experimental de Vitória ficaram sem aulas.

Segundo a Secretaria de Educação de Vitória (Seme), devido à manifestação dos profissionais da instituição federal, estudantes e profissionais da rede municipal não conseguiram entrar no prédio escolar, situado dentro do campus.

Com turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e com alunos com idade entre 6 e 14 anos, a EMEF Experimental já tem data marcada para repor o dia letivo perdido.