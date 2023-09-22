Escola de Cachoeiro ganha grades em janelas após determinação do MPES

Prefeitura de Cachoeiro instala grades em janelas de escola em que alunos se arriscaram Crédito: Leitor A Gazeta

A instalação foi feita após uma recomendação do MPES, por meio da Promotoria Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, o órgão enviou ofício à Secretaria Municipal de Educação com a recomendação de instalação urgentemente de grades nas janelas, em um prazo de até 48 horas, a partir do recebimento da comunicação. O Ministério Público também requereu que a secretaria informasse, em até cinco dias, as providências adotadas, o que foi feito nesta sexta-feira (22)

O vídeo foi gravado na terça-feira (19), na frente da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários. Nas imagens, o morador mostra dois adolescentes se arriscando na janela do terceiro andar do prédio. O autor da filmagem alerta para o risco de queda dos adolescentes, que chegam a colocar todo o corpo para fora e se equilibrar nas telhas.