Escola de Cachoeiro ganha grades em janelas após determinação do MPES

Após um morador gravar um vídeo mostrando alunos se equilibrando no terceiro andar de uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a prefeitura instalou grades de proteção no prédio. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (22) pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que havia determinado a medida de proteção nesta semana.
A instalação foi feita após uma recomendação do MPES, por meio da Promotoria Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, o órgão enviou ofício à Secretaria Municipal de Educação com a recomendação de instalação urgentemente de grades nas janelas, em um prazo de até 48 horas, a partir do recebimento da comunicação. O Ministério Público também requereu que a secretaria informasse, em até cinco dias, as providências adotadas, o que foi feito nesta sexta-feira (22)
O vídeo foi gravado na terça-feira (19), na frente da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários. Nas imagens, o morador mostra dois adolescentes se arriscando na janela do terceiro andar do prédio. O autor da filmagem alerta para o risco de queda dos adolescentes, que chegam a colocar todo o corpo para fora e se equilibrar nas telhas.
Na ocasião, a Prefeitura de Cachoeiro tinha informado que o local onde os alunos estavam não é uma sala de aula, mas a instalação da tela de proteção seria feita no imóvel.