Alunos em risco: MPES dá até 48h para prefeitura instalar grades em escola

Alunos se arriscam em terceiro andar de escola, em Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Leitor A Gazeta

Após um morador divulgar um vídeo que mostra alunos se equilibrando na janela do último andar de uma escola de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) determinou a instalação urgente de grades de proteção no prédio da instituição de ensino. O órgão informou, nesta quarta-feira (20), que enviou um ofício à Secretaria Municipal de Educação determinando que a instalação seja feita em até 48 horas.

O MPES informou ainda que requer resposta da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim sobre as providências adotadas em até cinco dias. O vídeo foi gravado na terça-feira (19), na frente da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários. Nas imagens, o morador mostra dois adolescentes se arriscando na janela do terceiro andar do prédio. O autor da filmagem alerta para o risco de queda dos adolescentes, que chegam a colocar todo o corpo para fora e se equilibrar nas telhas.

Na terça-feira (19), a Prefeitura de Cachoeiro informou que o local onde os alunos estavam não é uma sala de aula, mas a instalação da tela de proteção será feita no imóvel. “Trata-se de um espaço utilizado, exclusivamente, para ensaio de teatro ou atividade similar, sempre supervisionado [...] Apesar dos alunos não serem crianças e sim adolescentes, com total capacidade de discernimento do perigo exposto no vídeo, a sala foi fechada até a colocação das telas de proteção”, afirmou, em nota.