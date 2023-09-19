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Risco de queda

Vídeo mostra alunos se arriscando no 3° andar de escola em Cachoeiro

Dois adolescentes chegam a colocar o corpo todo para fora e andar por cima das telhas; flagrante foi feito por morador, e prefeitura afirma que instalará telas na instituição
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

19 set 2023 às 19:38

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 19:38

Um vídeo gravado por um morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, mostra dois adolescentes de uma escola municipal se arriscando na janela do terceiro andar do prédio. No vídeo, gravado nesta terça-feira (19), o autor da filmagem alerta para o risco de queda dos adolescentes, que chegam a colocar todo o corpo para fora e se equilibrar nas telhas.
O vídeo foi gravado em frente à Escola Municipal de Educação Básica (Emed) Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários. Nas imagens, o morador questiona a falta de um supervisor para impedir a ação dos alunos, além de destacar as fiações próximas aos estudantes. “Horário de aula, olha a altura que eles estão na rua. Cadê o responsável pela escola que não tá vendo essa situação? O menino do lado de fora, em cima do telhado, a ponto de despencar lá de cima e cair aqui embaixo”, questiona.
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Cachoeiro, responsável pela unidade de ensino, questionando se havia algum responsável na sala com os adolescentes e sobre a falta de grades de proteção. A administração municipal respondeu, por nota, que o local onde os alunos estavam não é uma sala de aula, mas a instalação da tela de proteção será feita no imóvel.
“Trata-se de um espaço utilizado, exclusivamente, para ensaio de teatro ou atividade similar, sempre supervisionado [...] Apesar dos alunos não serem crianças e sim adolescentes, com total capacidade de discernimento do perigo exposto no vídeo, a sala foi fechada até a colocação das telas de proteção”, afirmou, em nota.

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