Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Nova Venécia

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros dentro do carro que ele estava dirigindo no bairro Margareth, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o suspeito se aproximou e atirou contra a vítima, que não teve o nome informado. As imagens não foram divulgadas.
A PM foi ao local e encontrou o homem sem vida dentro do veículo. Foram feitas buscas na região, mas o suspeito não foi localizado, informou a corporação.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. O corpo da vítima será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. “Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções”, finalizou.