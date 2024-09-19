Morto a tiros em carro em Nova Venécia saiu da cadeia há 5 meses

Jedson Márcio Monteiro, de 31 anos, assassinado a tiros dentro de um carro em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, havia deixado o sistema prisional em abril deste ano por meio de alvará de soltura expedido pela Justiça.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Jedson esteve preso a partir de setembro de 2020 por crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
O assassinato dele ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Margareth. O crime foi flagrado por uma câmera de monitoramento. A Polícia Civil informou que ainda não há suspeitos detidos.