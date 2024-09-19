Câmera flagrou morte a tiros dentro de carro em Nova Venécia

De acordo com boletim da Polícia Militar, Jedson estava parado dentro de um Chevrolet Cruze de cor prata no cruzamento das ruas Rossana e Rovena, quando um indivíduo trajando camisa preta se aproxima e atira. "A vítima, ao tentar arrancar com o veículo, colide contra o muro de uma casa. O homem se aproxima de novo e efetua mais disparos".