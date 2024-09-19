Câmera flagrou morte a tiros dentro de carro em Nova Venécia

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que Jedson Márcio Monteiro, de 31 anos, é assassinado a tiros dentro do carro que dirigia. As imagens mostram que uma pessoa se aproxima do veículo e já atira. O crime ocorreu no bairro Margareth, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19).
De acordo com boletim da Polícia Militar, Jedson estava parado dentro de um Chevrolet Cruze de cor prata no cruzamento das ruas Rossana e Rovena, quando um indivíduo trajando camisa preta se aproxima e atira. "A vítima, ao tentar arrancar com o veículo, colide contra o muro de uma casa. O homem se aproxima de novo e efetua mais disparos".
Ainda segundo o documento, um perito constatou que o corpo de Jedson tinha pelo menos 13 perfurações, todas de pistola .380. A vítima foi encaminhada à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. Até a tarde desta quinta-feira (19) nenhum suspeito foi identificado.