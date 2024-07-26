Nikolas Ferreira é denunciado ao STF por injúria contra Lula

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma denúncia contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parlamentar disse que Lula é "um ladrão que deveria estar na prisão" durante discurso na Cúpula Transatlântica, evento da ONU, em novembro de 2023. A investigação foi aberta neste ano a pedido da Polícia Federal, a partir de representação enviada por Lula ao Ministério da Justiça.