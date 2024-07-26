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"É um ladrão"

Nikolas Ferreira é denunciado ao STF por injúria contra Lula

Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra parlamentar ao STF por discurso em evento da ONU em novembro de 2023; Corte decidirá se torna Nikolas réu por crime contra a honra do presidente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jul 2024 às 18:40

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 18:40

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma denúncia contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O parlamentar disse que Lula é "um ladrão que deveria estar na prisão" durante discurso na Cúpula Transatlântica, evento da ONU, em novembro de 2023. A investigação foi aberta neste ano a pedido da Polícia Federal, a partir de representação enviada por Lula ao Ministério da Justiça.
O relator da ação é o ministro Luiz Fux. A Corte é a responsável por decidir se aceita a denúncia e torna Nikolas réu por crime contra a honra do presidente. O vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, solicitou a realização de uma audiência para oferecer a possibilidade de acordo entre as partes.

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