Nikolas Ferreira é denunciado ao STF por injúria contra Lula

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma denúncia contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O parlamentar disse que Lula é "um ladrão que deveria estar na prisão" durante discurso na Cúpula Transatlântica, evento da ONU, em novembro de 2023. A investigação foi aberta neste ano a pedido da Polícia Federal, a partir de representação enviada por Lula ao Ministério da Justiça.
O relator da ação é o ministro Luiz Fux. A Corte é a responsável por decidir se aceita a denúncia e torna Nikolas réu por crime contra a honra do presidente. O vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, solicitou a realização de uma audiência para oferecer a possibilidade de acordo entre as partes.