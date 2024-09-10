Jair Bolsonaro deve vir ao ES no fim de setembro, dizem Magno e Gilvan

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve vir ao Espírito Santo no dia 30 de setembro para apoiar candidaturas do PL no Estado. A informação foi divulgada pelo senador Magno Malta, presidente estadual do partido, e pelo deputado federal Gilvan da Federal nas redes sociais.
“Olá, patriotas do Espírito Santo, estou aqui com o senador Magno Malta. Temos uma notícia maravilhosa a todos vocês, capixabas”, disse Gilvan. “Dia 30, presidente Jair Messias Bolsonaro estará no Espírito Santo e irá para o Estado para poder abraçar, andar, fotografar e fazer aquele discurso firme nesse processo com os candidatos do PL, partido do presidente”, completou Magno.
A vinda de Bolsonaro ao Estado é uma tentativa da executiva estadual do PL de fortalecer os candidatos da legenda em diferentes regiões capixabas. Ao todo, a sigla lançou 50 candidatos a prefeito, conforme registrou a colunista de política de A Gazeta, Letícia Gonçalves.