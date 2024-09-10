Jair Bolsonaro deve vir ao ES no fim de setembro, dizem Magno e Gilvan

“Olá, patriotas do Espírito Santo, estou aqui com o senador Magno Malta. Temos uma notícia maravilhosa a todos vocês, capixabas”, disse Gilvan. “Dia 30, presidente Jair Messias Bolsonaro estará no Espírito Santo e irá para o Estado para poder abraçar, andar, fotografar e fazer aquele discurso firme nesse processo com os candidatos do PL, partido do presidente”, completou Magno.