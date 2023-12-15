Duas apostas do ES acertam a quina e faturam R$ 110 mil na Mega-Sena

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Uma carreta carregada com contêineres tombou na tarde desta segunda-feira (3), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o motorista não ficou ferido. Apesar do acidente, não houve interdição da pista.
Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar duas sobrinhas, de 8 e 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado nesta segunda-feira (3), mas acabou detido porque já havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Justiça.
De acordo com as investigações, o suspeito passou a se aproximar das meninas após a morte do irmão. A corporação informou que ele confessou ter abusado sexualmente da adolescente de 12 anos, mas negou ter estuprado a criança de 8 anos.
Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, unidade destinada a presos por crimes sexuais. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas,
Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com uma caminhonete em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão aconteceu na noite de sábado (1º), na Avenida Guanabara. Após o impacto, a mulher foi arremessada na pista e o motorista fugiu sem prestar socorro.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que conduzia uma motoneta na via enquanto o filho e a namorada dele seguiam em uma motocicleta ao lado. Em seguida, uma caminhonete passou a trafegar atrás dos veículos, buzinando de forma insistente e sinalizando intenção de ultrapassar. Segundo a mulher, o carro tentou ultrapassar entre as duas faixas de rolamento, em alta velocidade, e atingiu lateralmente com a motoneta.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Nas imagens, a motociclista é arremessada ao solo junto com o veículo. (Veja acima)
A PM informou que a vítima foi encaminhada ao Hospital São Camilo e que a caminhonete não foi localizada. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência em uma delegacia nem acionamento da corporação.
Dois corpos foram encontrados em uma área de mata no bairro Pedro Fontes, em Cariacica, nesta segunda-feira (3). A Polícia Militar esteve no local após uma denúncia e encontrou os corpos de um homem, de 22 anos, e de uma mulher, de 21.
A Polícia Militar não divulgou a identidade das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia. Até o momento, ninguém foi preso.
O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Um incêndio atingiu uma área de plantação de eucalipto e se espalhou para um pasto no bairro São Francisco, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo chegou próximo a residências, mas ninguém ficou ferido e nenhuma edificação foi atingida.
A corporação informou que foi acionada por volta das 15h30 para combater as chamas.
Na manhã desta segunda-feira (3), uma equipe da TV Gazeta Norte estiveram no local e encontraram a vegetação completamente queimada, com cinzas espalhadas e algumas árvores ainda soltando brasas, indicando que o incêndio havia sido controlado havia poucas horas.
*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte
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Um homem de 39 anos foi morto a tiros após uma confusão em um bar na localidade de Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (2). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a discussão começou depois que a vítima teria importunado companheira de outro cliente do estabelecimento.
Ainda conforme os relatos, após a confusão, o homem cuja companheira teria sido importunada deixou o bar. Pouco depois, a vítima também saiu do local. Testemunhas afirmaram que ela estava com uma faca e apresentava comportamento alterado.
Do lado de fora, dois homens, apontados por testemunhas como envolvidos com o tráfico de drogas na região, se aproximaram da vítima. Um deles efetuou um disparo de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram.
A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Um idoso ficou gravemente ferido após ser espancado por um grupo de quatro pessoas em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado (1º), após uma discussão, e um homem de 29 anos foi preso suspeito de participar das agressões. Um adolescente de 17 anos também foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado.
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que se desentendeu com algumas pessoas em um bar e, ao voltar para casa, foi seguida pelo grupo. Quando tentava entrar na residência, foi atacada com pedaços de madeira.
O idoso sofreu cortes profundos na cabeça, escoriações nas mãos e sangramentos no ouvido e no nariz. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Cristo Rei. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.
Durante as buscas, os policiais localizaram dois suspeitos. Conforme a PM, o homem de 29 anos confessou participação nas agressões e alegou que a vítima teria importunado mulheres e crianças. No entanto, segundo a corporação, ele não apresentou provas nem indicou supostas vítimas que confirmassem essa versão.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça. O adolescente de 17 anos foi ouvido e liberado.
O acidente aconteceu por volta das 19h30. O motorista foi socorrido e encaminhado para um hospital, mas o nome da unidade e o estado de saúde dele não foram divulgados. Durante a remoção da carreta, o trânsito na BR 101 foi afetado. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 22h.
A Polícia Militar evitou que um homem, suspeito de praticar
atos obscenos na presença de três crianças, fosse linchado no meio da rua por
populares na noite de sábado (1º), em São José do Calçado, no Sul do Espírito
Santo. Para conter a confusão e controlar o tumulto, as equipes utilizaram
spray de pimenta.
De acordo com a corporação, após receber as denúncias, os militares encontraram moradores revoltados tentando localizar o suspeito. Durante as buscas, o homem foi encontrado pela guarnição.
Um dos vídeos que circula nas redes sociais mostra o início de uma briga entre o suspeito e um dos moradores. Já outro registra um tumulto na rua no momento da abordagem policial.
O homem foi levado à Delegacia de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por divulgação de cena de estupro, sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
Um caminhão após bater em um carro acabou invadindo uma residência na manhã deste domingo (2), no bairro Palmital, em Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo. Parte do imóvel foi destruída com a colisão. Segundo informações da Polícia Militar à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, uma moradora da residência ficou ferida.
O motorista do caminhão contou aos militares que seguia pela
rua quando foi surpreendido por um automóvel que saiu de uma rua transversal. Após bater,
o condutor disse ter perdido o controle da direção. O teste do bafômetro do
caminhoneiro deu negativo. Já o motorista do outro veículo deixou o local antes
da chegada da PM.
O autônomo Mateus Santos de Jesus, que mora na parte de baixo da residência atingida, contou que o acidente aconteceu por volta das 9h. Ele havia acabado de entrar em casa, quando ouviu o impacto.
O morador disse
ainda à reportagem que a moradora ferida vive na parte superior do
imóvel, local atingido pelo veículo. Ela foi socorrida consciente e levada para um hospital. Ainda não há informações
sobre o estado de saúde dela nem sobre o paradeiro do outro motorista.