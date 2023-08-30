Chuva dá trégua e primeiras semanas de setembro serão secas no ES

A chuva que atingiu o Espírito Santo em agosto chamou a atenção dos capixabas, visto que esse período de inverno é conhecido pela seca no Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações foram causadas por duas frentes frias que se anteciparam e, a partir de setembro, o período seco estará de volta.
Embora atípica, a chuva intensa em agosto no Estado não pode ser considerada mudança climática. Chuvas em agosto podem acontecer, como já aconteceram em anos anteriores, mas são raras e muito espaçadas, explicou o órgão.
Ainda segundo o Inmet, não se pode dizer que já estamos no encerramento do período seco, uma vez que a estação seca na Região Sudeste vai até meados de outubro. A previsão climática aponta para outro período seco no Espírito Santo a partir de 5 de setembro até meados do mês.