Blitz tem quatro detidos e submetralhadora apreendida em Vila Velha

Uma lancha pegou fogo no início da noite desta segunda-feira (3), na marina do Sambão do Povo, em Vitória. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionada para combater as chamas.





Uma das ocupantes da embarcação relatou ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que um grupo, dividido em duas lanchas, fazia um passeio na baía de Vitória, comemorando o aniversário de uma amiga, quando o incêndio começou. Cinco pessoas estavam na embarcação e foram resgatadas pelos ocupantes do segundo veículo.





“Estava tudo bem. Quando a gente estava chegando aqui na marina, começou uma fumaça preta. A gente abriu pra olhar e vimos que o fogo já estava se expandindo, aí a outra lancha veio e ajudou a gente a sair. Ninguém se feriu”, relatou.





Segundo a mulher, não foi possível identificar o que provocou o incêndio. "A lancha parou, a gente foi olhar e viu que a parte do acesso geral já estava começando a pegar fogo. Um amigo pediu água para tentar apagar, mas nada adiantava. Foi tudo muito silencioso, não deu sinal de nada. A gente só viu que estava pegando fogo."





A reportagem solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros Militar. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento da corporação.