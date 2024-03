Ataque a tiros em disputa por ponto de tráfico deixa 4 feridos em Vila Velha

Ação do MPES na Ceasa acontece entre os dias 18 e 21 de março. (Vitor Jubini)

Com o objetivo de orientar produtores e comerciantes sobre a necessidade de rastreabilidade dos produtos do agronegócio capixaba, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em conjunto com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), realiza, desta segunda-feira (18) até 21 de março, a Semana da Rastreabilidade, na Central de Abastecimento do Estado (Ceasa), em Cariacica, entre 7h30 e 10h.

Segundo MPES, desde 2017 o Espírito Santo conta com a Portaria da Rastreabilidade, com o objetivo de rastrear a produção de frutas e hortaliças produzidas e comercializadas no Estado, para identificar todos os elos da cadeia de produção.