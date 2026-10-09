Acidente deixa dois mortos e adolescente ferido em Itapemirim

Um grave acidente registrado no bairro Gomes, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou dois homens mortos e um adolescente de 15 anos ferido nesta sexta-feira (9). As vítimas fatais tinham 29 e 42 anos.





O adolescente foi encaminhado ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. As informações foram obtidas pela repórter Marina Venturoli.





Por causa do acidente, a pista ficou interditada e o tráfego de veículos foi interrompido. A via foi liberada por volta das 16h50.





Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.