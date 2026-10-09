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Trânsito

Acidente deixa dois mortos e adolescente ferido em Itapemirim

Publicado em

09 out 2026 às 18:02
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Acidente em Itapemirim deixa dois mortos e adolescente de 15 anos ferido Crédito: Policia Militar 

Um grave acidente registrado no bairro Gomes, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou dois homens mortos e um adolescente de 15 anos ferido nesta sexta-feira (9). As vítimas fatais tinham 29 e 42 anos.


O adolescente foi encaminhado ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. As informações foram obtidas pela repórter Marina Venturoli.


Por causa do acidente, a pista ficou interditada e o tráfego de veículos foi interrompido. A via foi liberada por volta das 16h50.


Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Tráfico interestadual

Dupla é presa na Serra com mais de 41 kg de cocaína em motor de caminhão

Publicado em 09/10/2026 às 17:34
FICCO/ES e FICCO/RO apreendem 41,5 kg de cocaína e prendem dois homens em flagrante
FICCO/ES e FICCO/RO apreendem 41,5 kg de cocaína e prendem dois homens em flagrante Divulgação | PF

Dois homens foram presos em flagrante com 41,5 quilos de cocaína escondidos no motor de um caminhão, na Serra, nesta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Federal (PF), que participou da ação, a dupla foi autuada por tráfico interestadual de drogas. Além da droga, três celulares também foram apreendidos. 


A apreensão foi realizada em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), com o apoio do Grupo de Operações com Cães da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.


Coordenada pela PF, a FICCO/ES é atualmente composta pela Polícia Militar, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pelas Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Acidente de trabalho

Homem morre após ser atingido na cabeça por motor de veículo na Serra

Publicado em 09/10/2026 às 11:46

Um homem morreu após ser atingido na cabeça pelo motor de um veículo no bairro Jardim Tropical, na Serrana manhã de quinta-feira (8). O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente de trabalho.


O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. Segundo a Polícia Civilas circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat). 


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, a Guarda Municipal da Serra e o Corpo de Bombeiros para saber se as equipes atenderam à ocorrência e obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente, entretanto informaram que não foram acionados. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Homicídio

Jovem é morto a tiros por suspeitos de moto em churrasquinho em Linhares

Publicado em 09/10/2026 às 10:59
Crime aconteceu na noite de quinta-feira (8), em Bebedouro, distrito da cidade
Fabrício Fernandes dos Santos, de 22 anos, estava em um churrasquinho quando foi surpreendido pelos suspeitos Crédito: Acervo pessoal | Divulgação

Um jovem de 22 anos, identificado como Fabrício Fernandes dos Santos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (8), em um churrasquinho no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a perícia da Polícia Científica, foram constatadas 27 perfurações no corpo da vítima.


Testemunhas contaram à Polícia Militar que Fabrício conversava no estabelecimento quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra ele. Mesmo ferido, o jovem tentou fugir, mas foi alcançado pela dupla. Um dos suspeitos desceu da moto e voltou a atirar, até que Fabrício caiu no chão.


De acordo com a PM, o jovem tinha condenações por tráfico de drogas e já havia sido alvo de outras tentativas de homicídio. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia e posterior liberação aos familiares.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Operação

Homem é preso após polícia encontrar drogas em casa em Marilândia

Publicado em 09/10/2026 às 10:37
Prisão aconteceu no bairro São Marcos
Operação fiscaliza bares e aborda pessoas para prevenir e combater a criminalidade Divulgação | PCES

Um homem foi preso em flagrante após a polícia encontrar drogas na residência dele, no bairro São Marcos, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu na quinta-feira (8), durante uma operação das polícias Civil e Militar. O nome e a idade do suspeito não foram informados.


Segundo a Polícia Civil, a ação teve como objetivo fiscalizar bares e abordar pessoas para prevenir e combater a criminalidade. Após ser autuado em flagrante, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.


O delegado Landulpho Lintz, titular da Delegacia de Marilândia, afirmou que ações desse tipo continuarão sendo realizadas no município para identificar possíveis envolvidos em atividades criminosas e reforçar a segurança da população.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Júri popular

Homem é condenado a 23 anos por matar ex-cunhada em Cachoeiro

Publicado em 08/10/2026 às 21:41
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro
Rogélio Ferreira foi condenado por matar a tiros a ex-cunhada, Sandra Helena Moreira, em Cachoeiro Arquivo A Gazeta

A Justiça do Espírito Santo condenou Rogélio Ferreira, de 56 anos, a 23 anos e 4 meses de prisão por por matar a tiros a ex-cunhada, a diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, em 12 de maio de 2019, no distrito de Conduru. A sessão de julgamento por Tribunal de Júri foi realizada nesta quinta-feira (8), no fórum do município.


Conforme a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Rogélio foi condenado por homicídio duplamente qualificado. Uma das qualficadoras reconhecias foi a de motivo fútil, já que, segundo a acusação, ele acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. O júri também reconheceu a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.


O julgamento aconteceu após ter sido adiado na sessão marcada para 28 de julho. Na ocasião, segundo o MPES, antes do início do júri, a defesa alegou que não havia tido acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece aberto para manifestação.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Machucadas de média gravidade

Acidente entre moto e caminhão deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Cariacica

Publicado em 08/10/2026 às 20:21

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no km 287 da BR 101, próximo ao bairro Planeta, em Cariacica, nesta quinta-feira (8). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, a vítima sofreu ferimentos de média gravidade e foi socorrida. Não foi informado se ela estava na moto ou no caminhão.


Por causa do acidente, uma faixa da rodovia ficou interditada até as 17h24, quando o trânsito foi totalmente liberado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência e foi procurada pela reportagem para fornecer mais detalhes.


Por causa do acidente, uma faixa da rodovia ficou interditada até as 17h24, quando o trânsito foi totalmente liberado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada pela reportagem para fornecer mais detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não havia dado retorno até a publicação desta matéria.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Polícia Ambiental

Operação apreende materiais de caça e resgata aves silvestres em Viana

Publicado em 08/10/2026 às 18:58
Foram apreendidos aves silvestres, armas de fogo, munições e materiais de caça Divulgação | Cotama
Três aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro foram apreendidas durante uma fiscalização realizada nesta quinta-feira (8) em uma propriedade na localidade de Peixe Verde, em Viana

No local, também foram encontrados uma cabeça de jacaré, um rabo de quati e diversos materiais relacionados à caça e à captura de animais silvestres. Uma pessoa foi conduzida para a delegacia.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), entre as aves estavam um coleiro, um papagaio e um melro. Os animais foram encontrados em gaiolas. Os militares também localizaram dois alçapões que seriam usados para a captura de pássaros, uma rede de espera e uma calça camulflada.

Durante a fiscalização, foram apreendidas duas espingardas Boito, de calibres 40 e 36, duas espingardas Rossi, de calibre 36, e um revólver calibre 38. Também foram recolhidas sete munições calibre 38, sete calibre 16 e oito calibre 32.

O material apreendido e o envolvido foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Cariacica. As aves foram levadas ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), também em Cariacica, para receber os cuidados necessários.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Terceira ponte será interditada para corrida e manutenção do radar neste domingo (11)

Publicado em 08/10/2026 às 16:31
Terceira Ponte receberá uma corrida e manutenção no radar neste domingo (11) Fernando Madeira

Os motoristas que passarem pela Terceira Ponte neste domingo (11) devem ficar atentos às interdições parciais previstas para a realização de uma corrida e para a manutenção do radar. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), os locais serão devidamente sinalizados. A orientação é que os condutores redobrem a atenção no trânsito. 


Pela manhã, entre 5h e 8h, a Corrida Unimed vai ocupar parte da pista no sentido Vitória-Vila Velha. Durante o período, veículos e corredores vão compartilhar a via. O percurso começa na sede da Unimed, em Bento Ferreira, Vitória, e termina no Parque da Prainha, Vila Velha.


Logo após, das 8h às 14h, uma faixa na descida para Vila Velha será interditada para a manutenção do radar do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Vídeo

Instrumentos usados em aulas para crianças são furtados de Cras em Linhares

Publicado em 08/10/2026 às 16:05

Um teclado, um violão e microfones foram furtados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Câmeras de segurança registraram a ação na madrugada de quarta-feira (7). Os instrumentos são utilizados em aulas oferecidas a crianças e adolescentes atendidos pela unidade.


As imagens mostram um suspeito deixando o local de bicicleta com os objetos (veja acima). Segundo a coordenadora do Cras de Interlagos, Alessandra do Nascimento Oliveira Silva, o prejuízo é estimado em cerca de R$ 1.500. 


Alessandra informou ainda que este foi o segundo furto registrado na unidade em menos de três meses. Na ocorrência anterior, a condensadora de um aparelho de ar-condicionado foi levada.


Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o caso foi registrado na Delegacia Regional de Linhares e será apurado pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Civil. De acordo com a pasta, os atendimentos do Cras seguem normalmente.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Mudança de rota

Emergência médica faz voo da Gol com destino a Maceió pousar em Vitória

Publicado em 08/10/2026 às 12:45

Uma aeronave que saiu do Rio de Janeiro com destino a Maceió precisou pousar no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (8), por causa de uma emergência médica a bordo. Segundo a Gol, a equipe do aeroporto prestou os primeiros socorros e, após o desembarque do passageiro, o voo G3 2076 seguiu para a capital de Alagoas. 


“A companhia reforça que todas as ações referentes ao voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da Gol”, reforçou a companhia aérea.


Outros detalhes não foram divulgados.

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Júlia Afonso

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