Acidente entre três veículos deixa cinco feridos na BR 101 em Itapemirim

Um acidente envolvendo um carro, uma caminhonete e uma carreta deixou cinco pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (9), no km 418 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As vítimas — três homens e duas mulheres — estavam na caminhonete e sofreram ferimentos leves.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro saiu de um acesso às margens da rodovia, no sentido Vitória, e atingiu a caminhonete. Para tentar evitar uma colisão mais forte, o motorista da caminhonete desviou, mas acabou batendo na carreta.





O motorista da caminhonete não fez o teste do bafômetro porque estava recebendo atendimento médico. Ele e os outros quatro ocupantes do veículo foram levados para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não houve feridos nos outros veículos.





O motorista do carro seria encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre os procedimentos adotados com o condutor, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.





O trânsito chegou a ficar totalmente parado após o acidente. Por volta das 9h15, a Ecovias Capixaba começou a retirar os veículos da pista, e o tráfego passou a operar no sistema de pare e siga.





*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta