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Trânsito

Acidente entre três veículos deixa cinco feridos na BR 101 em Itapemirim

Colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (9), no Sul do Espírito Santo; vítimas estavam em uma caminhonete e tiveram ferimentos leves

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 10:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 out 2026 às 10:31
Acidente entre caminhão e carreta é registrado na BR 101 em Itapemirim
Acidente entre carro, caminhonete e carreta é registrado na BR 101 em Itapemirim Matheus Passos/ Redes sociais

Um acidente envolvendo um carro, uma caminhonete e uma carreta deixou cinco pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (9), no km 418 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As vítimas — três homens e duas mulheres — estavam na caminhonete e sofreram ferimentos leves.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)o carro saiu de um acesso às margens da rodovia, no sentido Vitória, e atingiu a caminhonete. Para tentar evitar uma colisão mais forte, o motorista da caminhonete desviou, mas acabou batendo na carreta.


O motorista da caminhonete não fez o teste do bafômetro porque estava recebendo atendimento médico. Ele e os outros quatro ocupantes do veículo foram levados para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não houve feridos nos outros veículos.


O motorista do carro seria encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos.  A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre os procedimentos adotados com o condutor, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.


O trânsito chegou a ficar totalmente parado após o acidente. Por volta das 9h15, a Ecovias Capixaba começou a retirar os veículos da pista, e o tráfego passou a operar no sistema de pare e siga.


*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta

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