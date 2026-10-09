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Transporte público

Transcol terá linhas extras para Vital e Expocervi neste fim de semana

Aquaviário também terá operação especial para o Vital, e a linha 901 será reforçada para atender o público da Expocervi, em Viana

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 18:22

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

09 out 2026 às 18:22
Terminal de Campo Grande, Cariacica
A linha 901, que liga o Terminal Campo Grande (foto) a Viana, terá horários adicionais durante os três dias de evento Ricardo Medeiros

Quem pretende ir ao Vital 2026, em Vitória, ou à Expocervi, em Viana, terá reforço no transporte público durante o fim de semana. O Sistema Transcol terá linhas especiais e horários ampliados para atender aos dois eventos, enquanto o Aquaviário contará com uma operação inédita para levar foliões até as proximidades do Sambão do Povo.


No caso do Vital, que acontece neste sábado (10) e domingo (11), também haverá alteração na programação de obras da Segunda Ponte, que não terá interdição na noite de sábado.

Aquaviário terá viagens especiais para o Vital

Nos dois dias de Vital, o Aquaviário terá três embarcações em operação especial a partir das 16h30. As viagens serão realizadas, em média, a cada uma hora, no fim da tarde e à noite. Os trajetos serão:


  • Estação Prainha x Estação Rodoviária;
  • Estação Praça do Papa x Estação Rodoviária;
  • Estação Porto de Santana x Estação Rodoviária. 


Segundo a Ceturb-ES, a operação especial não vai alterar os horários regulares do Aquaviário aos fins de semana. O serviço tradicional entre Praça do Papa e Prainha será mantido normalmente.

Transcol terá linhas especiais para o Vital

O Sistema Transcol também terá reforço durante o fim de semana.


Linhas especiais (sábado - 10):


4203 - Sambão do Povo / Avenida Beira-Mar / Avenida Adalberto Simão Nader. Saída - Sambão do Povo: 0h01, 1h15, 2h30 e 3h45

4204 - Sambão do Povo / Jardim Camburi - Reta da Penha. Saída - Sambão do Povo: 0h01, 0h45, 1h30, 2h15, 3h e 3h45


Linhas noturnas (sábado - 10):

130 - Resistência / Jardim da Penha. Saída - Resistência: 0h55, 2h35 e 4h15

 

568 - Terminal Carapina / Terminal Vila Velha via Terminal São Torquato / Camburi

 

  • Saída - Terminal Carapina: 0h50, 1h55, 2h55 e 3h50
  • Saída - Terminal Vila Velha: 0h50, 1h50, 2h50 e 3h50

 

567 - Terminal Carapina / Terminal Vila Velha via Terminal São Torquato / Reta da Penha

 

  • Saída - Terminal Carapina: 0h01, 1h10, 2h15 e 3h20
  • Saída - Terminal Vila Velha: 0h15, 1h10, 2h15 e 3h10

Linhas especiais (domingo - 11):

4203 - Sambão do Povo / Avenida Beira-Mar / Avenida Adalberto Simão Nader


  • Saída - Sambão do Povo: 0h01, 1h15, 2h30 e 3h45

 

4204 - Sambão do Povo / Jardim Camburi - Reta da Penha


  • Saída - Sambão do Povo: 0h01, 0h45, 1h30, 2h15, 3h e 3h45

Linhas Noturnas (domingo - 11):


130 - Resistência / Jardim da Penha


  • Saída - Resistência: 0h55, 2h35 e 4h15

 

568 - Terminal Carapina / Terminal Vila Velha via Terminal São Torquato / Camburi

 

  • Saída - Terminal Carapina: 0h50, 1h55, 2h55 e 3h50
  • Saída - Terminal Vila Velha: 0h50, 1h50, 2h50 e 3h50

 

567 - Terminal Carapina / Terminal Vila Velha via Terminal São Torquato / Reta da Penha

 

  • Saída - Terminal Carapina: 0h01, 1h10, 2h15 e 3h20
  • Saída - Terminal Vila Velha: 0h15, 1h10, 2h15 e 3h10

Segunda Ponte liberada

As obras noturnas previstas para a Segunda Ponte serão suspensas neste sábado (10). Com isso, não haverá interdição programada durante a noite.


Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a mudança foi feita por causa do aumento esperado no fluxo de veículos durante o Vital. Aos domingos, a ponte já não passa por interdições para as obras.

Expocervi também terá reforço de ônibus

Em Viana, a 4ª Expocervi também contará com uma operação especial do Transcol entre esta sexta-feira (9) e domingo (11).


A linha 901, que liga o Terminal Campo Grande a Viana, terá horários adicionais durante os três dias de evento. Além disso, serão criadas linhas especiais para facilitar o retorno do público após as atrações.


As viagens especiais sairão da Praça Expedicionário Jerônimo Leite, próximo à Prefeitura de Viana, com destino aos terminais de Carapina e Vila Velha, passando por outros pontos da Grande Vitória.


Linhas especiais — sábado (10)


  • Viana / Terminal Carapina via Avenida Mário Gurgel, Terminal São Torquato, Centro de Vitória e Reta da Penha. Saída: 2h15.


  • Viana / Terminal Vila Velha via Avenida Mário Gurgel, Terminal São Torquato e Avenida Carlos Lindenberg. Saída: 2h20.


Linhas especiais — domingo (11), na madrugada


  • Viana / Terminal Carapina via Avenida Mário Gurgel, Terminal São Torquato, Centro de Vitória e Reta da Penha. Saída: 2h15.


  • Viana / Terminal Vila Velha via Avenida Mário Gurgel, Terminal São Torquato e Avenida Carlos Lindenberg. Saída: 2h20.


  • Linhas especiais — domingo (11), à noite


  • Viana / Terminal Carapina via Avenida Mário Gurgel, Terminal São Torquato, Centro de Vitória e Reta da Penha. Saída: 23h15.


  • Viana / Terminal Vila Velha via Avenida Mário Gurgel, Terminal São Torquato e Avenida Carlos Lindenberg. Saída: 23h20.


Linha 901 terá horários ampliados


Durante os três dias da Expocervi, a linha 901 — Terminal Campo Grande / Viana — terá reforço.


Sexta-feira (9)


  • Saídas do Terminal Campo Grande: 17h20, 17h45, 18h40, 19h10, 20h15, 21h, 21h55 e 22h40.


Sábado (10)


  • Saídas do Terminal Campo Grande: 17h15, 17h30, 18h15, 18h45, 19h30, 19h45, 20h30, 20h45, 21h30, 21h45, 22h30 e 22h45.


Domingo (11)


  • Saídas do Terminal Campo Grande: 15h, 15h45, 16h, 16h45, 17h15, 18h, 18h15, 19h, 19h30, 20h15 e 20h45.


Segundo a Ceturb-ES, agentes acompanharão a operação ao longo dos eventos e poderão realizar ajustes de acordo com a demanda de passageiros.

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