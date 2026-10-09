Transcol terá linhas extras para Vital e Expocervi neste fim de semana

Quem pretende ir ao Vital 2026, em Vitória, ou à Expocervi, em Viana, terá reforço no transporte público durante o fim de semana. O Sistema Transcol terá linhas especiais e horários ampliados para atender aos dois eventos, enquanto o Aquaviário contará com uma operação inédita para levar foliões até as proximidades do Sambão do Povo.





No caso do Vital, que acontece neste sábado (10) e domingo (11), também haverá alteração na programação de obras da Segunda Ponte, que não terá interdição na noite de sábado.