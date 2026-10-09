Caminhão com carga de galinhas tomba às margens de rodovia em Castelo

Um caminhão que transportava galinhas tombou às margens da ES 166, na localidade de Crimeia, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (9). Segundo informações apuradas pela Polícia Militar no local, o veículo teria apresentado falha nos freios. Não houve feridos.





O acidente aconteceu na Rodovia Pedro Cola, nas proximidades de uma ponte. De acordo com a PM, o motorista era habilitado e fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. O caminhão estava com o licenciamento em dia e não obstruía o fluxo de veículos.





Funcionários da empresa responsável realizaram a transferência da carga para outro caminhão. A remoção do veículo tombado ficou a cargo de um guincho da seguradora.