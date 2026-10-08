Força Tática da PM apreende 25 kg de cocaína em Cariacica

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Desde o início de setembro, ciclistas que cruzam a Ciclovia da Vida, indo para Vitória, podem notar interdições parciais feitas para a manutenção da estrutura de concreto na Terceira Ponte.
A interdição é parcial e não impede a passagem. A previsão atual é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim de novembro.
Procurada pela TV Gazeta, a Ceturb, responsável pela obra, informou que os trabalhos até o momento se concentram no sentido Vila Velha-Vitória, com pontos em obras principalmente na chegada da Capital. A manutenção também deve ocorrer no sentido contrário, de Vitória para Vila Velha, mas não há informações de quando os serviços irão começar.
Ainda segundo a Ceturb, não é prevista nenhuma interdição total na Ciclovia da Vida durante as obras. O trecho continua funcionando normalmente dentro do horário de abertura e fechamento, permitindo a passagem de ciclistas nos dois sentidos.
*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira
Teve início na manhã desta quinta-feira (8) o julgamento de Rogélio Ferreira, de 56 anos, acusado de assassinar a tiros a ex-cunhada, a diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.. O crime aconteceu em 12 de maio de 2019.
O julgamento acontece no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim, após ter sido adiado na última sessão, marcada para 28 de julho. Na ocasião, segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), antes do início da sessão, a defesa alegou que não havia tido acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas.
Segundo a denúncia do MPES, Rogélio acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. Ele responde por feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, no último sábado (3), na Rodoviária de Vitória, suspeito de envolvimento em uma ocorrência de tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto contra uma mulher de 31 anos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado quando se preparava para deixar o Estado com destino a Sergipe. A prisão contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Anchieta.
Mais detalhes sobre a investigação serão divulgados pela Polícia Civil em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (8), na Chefatura de Polícia.
Um pedaço da estrutura de uma sacada da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi) se desprendeu e caiu sobre a calçada, no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (7). Imagens mostram que, após a queda de parte do concreto, ferragens ficaram expostas. Ninguém ficou ferido.
O prédio onde funciona a Fafi é histórico e tombado, sendo um dos imóveis de referência cultural no Centro da Capital. A prefeitura informou que acionou a empresa responsável pela manutenção do imóvel para realizar os reparos necessários o mais breve possível.
Um motoboy ficou preso no porta-malas de um carro após uma colisão na Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o motociclista relatou que o acidente aconteceu depois que um veículo à frente mudou de faixa de forma repentina.
De acordo com o relato, o motoboy estava parado atrás de um carro, aguardando a abertura do semáforo. Quando o sinal ficou verde, os veículos começaram a seguir, mas o automóvel à frente teria mudado bruscamente de faixa.
Com a manobra, o motociclista não percebeu a tempo que havia outro carro parado na mesma faixa e bateu no vidro traseido do veículo. Com o impacto, ele acabou ficando preso no porta-malas.
Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, os militares constataram que o motoboy era a vítima do acidente. Ele recebeu atendimento médico no local e depois foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.
A polícia informou ainda que não foram encontradas irregularidades na documentação dos condutores envolvidos.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta
Três homens foram presos com duas pistolas e R$ 1.640 em espécie durante a Operação Cavalo de Aço, na noite de terça-feira (6), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os três eram ocupantes de um Chevrolet Onix abordado durante a ação.
Durante a vistoria no veículo, os militares encontraram as duas armas e o dinheiro. De acordo com a PM, os homens são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim com o material apreendido.
A Polícia Civil informou que os três foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhados ao sistema prisional. A operação também resultou em seis autos de infração de trânsito e duas remoções de veículos.
Um caminhão roubado em Guarapari foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) poucos minutos após o crime, na madrugada desta quarta-feira (7), na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um homem que estava com o veículo foi detido.
Segundo a PRF, por volta das 4h50, o proprietário foi até a Unidade Operacional da corporação em Guarapari para comunicar o roubo e informou a localização em tempo real do caminhão. A equipe confirmou a restrição de roubo nos sistemas policiais e acompanhou o deslocamento do veículo até organizar um cerco.
O caminhão foi interceptado próximo à Unidade Operacional de Safra, em Itapemirim. Conforme a PRF, havia sinais de violação no sistema de ignição e indícios de arrombamento, com danos provocados por uma peça metálica.
O homem e o caminhão foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência estava em andamento no plantão da unidade, e o procedimento a ser adotado seria definido após as oitivas.
Dois homens foram mortos a tiros na tarde de terça-feira (6) em diferentes regiões da Serra, na Grande Vitória.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para o bairro Lagoa de Carapebus após uma mulher informar que havia encontrado o irmão, de 38 anos, caído em uma área de mata.
Os militares foram até o local e constataram que o homem já estava morto.
A PM também foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Praia de Carapebus. No local, os policiais encontraram um homem, de 29 anos, morto. Um capacete estava próximo ao corpo, mas nenhuma motocicleta foi localizada.
A dinâmica e a motivação dos crimes não foram informadas.
A Polícia Civil informou que os dois casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestade em 17 cidades do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e é válido até as 23h59 desta quarta-feira (7).
Segundo o Inmet, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O risco de alagamentos é considerado baixo. Confira a lista de municípios sob alerta:
Três apostas feitas no Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de terça-feira (6). Uma delas, um bolão com 20 cotas e sete dezenas marcadas, feito em Iconha, vai receber R$ 66.765,20. As outras duas apostas, de Colatina e Cachoeiro, fizeram uma aposta simples, de seis dezenas, e vão receber, cada, R$ 33.382,67. O prêmio principal acumulou novamente e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.