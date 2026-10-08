Força Tática da PM apreende 25 kg de cocaína em Cariacica

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante com 25 quilos de cocaína durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no fim da tarde de quarta-feira (7), na região do Morro do Quiabo, no bairro Porto Novo, em Cariacica.





Segundo informações da polícia, militares patrulhavam a região apontada como área de intenso tráfico de drogas e confrontos relacionados a disputas por território por facções criminosas. Durante a ação, foram encontrados dois homens carregando sacos pretos.





Ao perceberem a presença da PM, os suspeitos fugiram a pé e deixaram parte do material pela rua. Os militares acompanharam os dois homens, que pularam muros de imóveis na fuga. Um deles, identificado como Johne Rocha Santos Silva, foi alcançado na varanda de uma residência, enquanto o outro segue foragido.





Johne foi preso e autuado. O outro homem que fugiu deixou cair um aparelho celular e, segundo a polícia, há indícios que ele seria o responsável pelo transporte da droga.





*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.