Juiz encontrado carbonizado em SP atuou como delegado e magistrado no ES

O juiz Gustavo de Castro Campos, de 45 anos, encontrado carbonizado dentro de um carro em uma estrada no interior de São Paulo, teve passagem pelo Espírito Santo como delegado da Polícia Civil e magistrado. Segundo o portal UOL, ele atuou como delegado no Estado em 2014 e, no mesmo ano, tomou posse como juiz substituto no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.





Ainda em 2014, Campos se mudou para São Paulo após se tornar juiz substituto da 14ª Circunscrição Judiciária, em Barretos. Ao longo da carreira no Estado, também atuou na comarca de Tambaú e, mais recentemente, era titular na 2ª Vara da Comarca de Mococa.





Gustavo Campos nasceu em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, em 1981, e formou-se em Direito pelo Centro Universitário Braz Cuba. Segundo o UOL, ele morava com a família em São João da Boa Vista e se deslocava até Mococa para audiências, algumas delas realizadas também de forma remota. O magistrado atuava principalmente em processos criminais.