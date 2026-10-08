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Em Bento Ferreira

Motociclista perde controle e atropela mulher na Av. Beira Mar, em Vitória

Segundo populares o motociclista trafegava em alta velocidade; os dois foram socorridos e levados ao hospital

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 18:24

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

08 out 2026 às 18:24

Um motociclista e uma mulher ficaram feridos em um acidente na manhã desta quinta-feira (8), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, Vitória. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).


Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motociclista trafegava em alta velocidade pela faixa da esquerda quando teria encostado a roda dianteira no canteiro, perdido o controle e caído. A motocicleta atravessou a pista e parou sobre a calçada.


Num primeiro momento, a PM considerou, com base nos relatos das testemunhas, que a mulher estaria na garupa da motocicleta. Posteriormente, ao ouvir o depoimento do motociclista, a ocorrência foi registrada como atropelamento, com a mulher identificada como pedestre.


O motociclista relatou aos policiais que se lembrava apenas de alguém entrando na frente da moto. Como estava recebendo atendimento médico e apresentava ferimentos na boca, não foi possível realizar o teste do etilômetro. 


Segundo a PM, a mulher estava em estado de saúde mais delicado, enquanto o motociclista apresentava diversas escoriações no corpo.

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