Juiz é encontrado carbonizado dentro de carro no interior de SP

O corpo do juiz Gustavo de Castro Campos, 45, foi encontrado carbonizado dentro de um carro na estrada da Fazenda Aliança, na zona rural de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (7), segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).





Policiais militares e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de veículo em chamas no local.





Pessoas que estavam no local usaram terra para apagar o fogo. O corpo da vítima foi localizado no banco do motorista após a extinção das chamas.





Equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística estiveram no local para o início das investigações. Foram requisitados exames periciais, incluindo o exame necroscópico.





Ninguém foi preso até o momento e não foi divulgado se há algum suspeito ou motivo para o crime.





O inquérito policial instaurado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São João da Boa Vista vai investigar o caso, registrado como morte suspeita, encontro de cadáver e localização/apreensão de veículo pelo 1º Distrito Policial de São João da Boa Vista.





Gustavo Campos nasceu em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, em 1981, e formou-se em Direito pelo Centro Universitário Braz Cuba. Ingressou na magistratura paulista como juiz substituto da 14ª Circunscrição Judiciária, com sede em Barretos, no ano de 2014. Atuou também na comarca de Tambaú e era titular da 2ª Vara da Comarca de Mococa.





O Tribunal de Justiça de São Paulo lamentou a morte.





"Os integrantes do Tribunal de Justiça de São Paulo se solidarizam com familiares e amigos neste momento de luto e despedida. O Tribunal registra, com gratidão, sua dedicação e contribuições prestadas ao longo da carreira", afirmou, em nota.





Campos era membro da Apamagis (Associação Paulista de Magistrados) e coordenador regional do órgão que também lamentou a morte e se solidarizou com os amigos e familiares do juiz.