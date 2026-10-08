PCB e PSTU farão 'apoio crítico' a Lula e ao PT no segundo turno

O PCB foi na mesma linha e destacou que é preciso derrotar a extrema-direita e apoiar a candidatura do atual presidente no segundo turno. Em publicação nas redes sociais feita após o resultado do primeiro turno, o candidato derrotado do partido no pleito, Edmilson Costa, frisou que a prioridade é preservar liberdades democráticas, impedindo a volta do que considera ser a extrema-direita ao poder, mas que esse apoio a Lula não significa abandonar as "diferenças programáticas", que existem entre a legenda comunista e o PT.