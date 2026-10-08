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Eleições 2026

PCB e PSTU farão 'apoio crítico' a Lula e ao PT no segundo turno

Justificativa é pela defesa das "liberdades democráticas"

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 21:21

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

07 out 2026 às 21:21

Os partidos de esquerda PSTU e PCB declararam apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Em publicação no Instagram nesta quarta-feira, 7, os perfis do PSTU e do candidato derrotado do partido na corrida presidencial, Hertz Dias, disseram que, contra a volta da família Bolsonaro ao poder, farão "voto crítico no 13" (em referência ao número do PT), mas "nenhum apoio" ao governo Lula.

O PCB foi na mesma linha e destacou que é preciso derrotar a extrema-direita e apoiar a candidatura do atual presidente no segundo turno. Em publicação nas redes sociais feita após o resultado do primeiro turno, o candidato derrotado do partido no pleito, Edmilson Costa, frisou que a prioridade é preservar liberdades democráticas, impedindo a volta do que considera ser a extrema-direita ao poder, mas que esse apoio a Lula não significa abandonar as "diferenças programáticas", que existem entre a legenda comunista e o PT.

No primeiro turno, as duas siglas tiveram votações residuais. Hertz Dia recebeu 43.103 votos (0,04% dos válidos), enquanto Edmilson Costa, do PCB, obteve 0,02%, ou 22.693 votos. O segundo turno das eleições acontece no próximo dia 25, entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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