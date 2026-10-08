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São Paulo

PM é suspeito de matar sogro durante discussão familiar em Guarulhos

Agente afirma que atirou após o sogro tentar tomar sua arma

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 11:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2026 às 11:53
Viatura branca da Polícia Militar; policial militar é suspeito de matar sogro a tiros em Guarulhos Divulgação/SSP
Uma discussão entre parentes terminou com um homem de 45 anos morto a tiros pelo genro, um policial militar de 27, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O agente também ficou ferido e foi levado a um pronto-socorro. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
O caso ocorreu em uma casa no Jardim Bela Vista. A vítima foi encontrada na garagem da residência, onde estavam outros familiares, segundo a Polícia Militar.

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A corporação informou que a briga começou depois que o sogro estacionou uma motocicleta em frente à garagem. O policial disse que o sogro tentou tomar sua arma e que, por isso, atirou. A polícia ainda apura a sequência dos acontecimentos.
A vítima morreu no local. A PM não informou como o agente se feriu nem qual é seu estado de saúde. O caso foi encaminhado à área do 7º Distrito Policial de Guarulhos.

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