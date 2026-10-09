Parque da Prainha, em Vila Velha, vira espaço de brincadeiras e shows no Dia das Crianças

Vai ter circo, música, personagens e espaço para comer um docinho. No Dia das Crianças, o Parque da Prainha, em Vila Velha, vai ganhar uma programação especial para quem ainda é pequeno e para quem gosta de voltar a ser criança por algumas horas. O Vila Kids será realizado na segunda-feira, dia 12 de outubro, das 9h às 17h, com entrada gratuita.
A programação reúne atrações para diferentes idades ao longo do dia. Pela manhã, o destaque fica para as atrações capixabas e regionais.
Das 9h às 12h
- 9h - Le Peppe Circus: espetáculo circense com números de palhaçaria, malabarismo e acrobacias.
- 9h30 - Disquinho Voador: apresentação musical ao som de discos de vinil.
- 11h - Regionalzinho da Nair: tradicional bloco de carnaval para as crianças.
À tarde, a programação ganha atrações conhecidas do público infantil:
Das 14h às 17h
- 14h - Show da Luna: espetáculo infantil, com personagens do desenho, que mistura ciência, música, dança e imaginação.
- 15h - Le Peppe Circus: mais apresentação do espetáculo circense.
- 16h - Turma Tube: show infantil, com personagens da marca, que combina música, brincadeiras e conteúdo educativo.
Além das atrações, o Parque da Prainha terá um espaço gastronômico com opções doces e salgadas. A feira de artesanato reunirá produtores locais com peças de cerâmica, madeira e tecido, além de bijuterias.
A proposta é transformar o local em um espaço de encontro para as famílias no feriado. “Reunimos música, atividades, gastronomia e artesanato em uma programação que contempla diferentes idades”, afirma o secretário de Cultura, Felipe Marques Fonseca.
Para o prefeito Arnaldinho Borgo, o evento é uma oportunidade de “aproveitar a cidade, estar junto e criar boas memórias com os pequenos”.
Serviço:
Vila Kids – Edição Dia das Crianças 2026 (Evento Gratuito)
Data: segunda-feira, 12 de outubro
Horário: das 9h às 17h
Local: Parque da Prainha, Vila Velha