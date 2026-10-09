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Parque da Prainha, em Vila Velha, vira espaço de brincadeiras e shows no Dia das Crianças

Festa gratuita terá atrações regionais, espetáculos infantis, gastronomia e artesanato, na segunda (12), das 9h às 17h

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 18:11

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

09 out 2026 às 18:11
Regionalzinho da Nair promete animar a manhã do Vila Kids com música e diversão para a criançada. Divulgação

Vai ter circo, música, personagens e espaço para comer um docinho. No Dia das Crianças, o Parque da Prainha, em Vila Velha, vai ganhar uma programação especial para quem ainda é pequeno e para quem gosta de voltar a ser criança por algumas horas. O Vila Kids será realizado na segunda-feira, dia 12 de outubro, das 9h às 17h, com entrada gratuita.


A programação reúne atrações para diferentes idades ao longo do dia. Pela manhã, o destaque fica para as atrações capixabas e regionais.

Das 9h às 12h


  • 9h - Le Peppe Circus: espetáculo circense com números de palhaçaria, malabarismo e acrobacias. 
  • 9h30 - Disquinho Voador: apresentação musical ao som de discos de vinil.
  • 11h - Regionalzinho da Nair: tradicional bloco de carnaval para as crianças.

À tarde, a programação ganha atrações conhecidas do público infantil:


Das 14h às 17h


  • 14h - Show da Luna: espetáculo infantil, com personagens do desenho, que mistura ciência, música, dança e imaginação.
  • 15h - Le Peppe Circus: mais apresentação do espetáculo circense.
  • 16h - Turma Tube: show infantil, com personagens da marca, que combina música, brincadeiras e conteúdo educativo.

Além das atrações, o Parque da Prainha terá um espaço gastronômico com opções doces e salgadas. A feira de artesanato reunirá produtores locais com peças de cerâmica, madeira e tecido, além de bijuterias.


A proposta é transformar o local em um espaço de encontro para as famílias no feriado. “Reunimos música, atividades, gastronomia e artesanato em uma programação que contempla diferentes idades”, afirma o secretário de Cultura, Felipe Marques Fonseca. 


Para o prefeito Arnaldinho Borgo, o evento é uma oportunidade de “aproveitar a cidade, estar junto e criar boas memórias com os pequenos”.

Luna, Júpiter e Cláudio desembarcam na Prainha para levar a imaginação ao público infantil. Divulgação

Serviço:


Vila Kids – Edição Dia das Crianças 2026 (Evento Gratuito)

Data: segunda-feira, 12 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Local: Parque da Prainha, Vila Velha


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