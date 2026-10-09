Parque da Prainha, em Vila Velha, vira espaço de brincadeiras e shows no Dia das Crianças

Vai ter circo, música, personagens e espaço para comer um docinho. No Dia das Crianças, o Parque da Prainha, em Vila Velha, vai ganhar uma programação especial para quem ainda é pequeno e para quem gosta de voltar a ser criança por algumas horas. O Vila Kids será realizado na segunda-feira, dia 12 de outubro, das 9h às 17h, com entrada gratuita.





A programação reúne atrações para diferentes idades ao longo do dia. Pela manhã, o destaque fica para as atrações capixabas e regionais.