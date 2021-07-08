Agora líder do campeonato, Abel Ferreira é punido pelo STJD e desfalca o Palmeiras nas próximas rodadas do Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Liderando o Brasileirão com o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira foi julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nessa quinta-feira (08) e acabou punido com dois jogos de suspensão, dobrando a pena inicial da decisão em primeira instância que ocorreu há quase dois meses.

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Na Supercopa do Brasil diante do Flamengo, no dia 11 de abril, Abel Ferreira foi expulso por reclamação pelo árbitro Leandro Vuaden ainda no primeiro tempo da partida. O treinador foi julgado e punido em primeira instância com uma partida de suspensão. Após a decisão, defesa e procuradoria recorreram e a decisão foi encaminhada ao Pleno do tribunal.

Os auditores do STJD decidiram, então, por aumentar a punição e suspender Abel por duas partidas.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão- A Procuradoria agradece a presença do Abel e o respeito ao tribunal. Em relação aos fatos e ao processo, quando ele diz o que o árbitro era tendencioso ele quis dizer que o árbitro era parcial, unilateral e está beneficiando um time em detrimento de outro. Outro ponto que se precisa destacar, o Abel Ferreira tem duas expulsões e seis amarelos em apenas cinco meses. Temos matérias jornalísticas juntadas sobre falas do treinador nessa partida. Ele precisa melhorar seu comportamento inadequado. A Procuradoria está pedindo que seja apenado e majorada a pena - sustentou o Procurador-geral Ronaldo Placente.

A defesa do Palmeiras, sob a figura do advogado Alexandre Miranda, contestou a versão dada pela arbitragem, solicitou que o tribunal não considerasse fatos ocorridos em outras partidas, e pediu a absolvição de Abel.

- O que foi relatado pela arbitragem foi uma inverdade. Precisamos desmistificar o caso. Técnico jovem, se adaptando ao futebol brasileiro, primário. A Procuradoria diversas vezes se reporta a expressão infrator contumaz a quem não tem nenhuma condenação nessa corte. Ele cumpriu a automática por um ato que foi absolvido posteriormente. A Procuradoria juntou 34 matérias nos autos e 18 não são relacionadas a essa partida. O Abel criticando o calendário, os amarelos, expulsão contra o Ceará em que foi absolvido. A defesa pede em recurso que sejam desentranhadas essas matérias extra petita”.

- A Comissão julga no artigo 258 e aplica uma partida de suspensão a um treinador que jamais foi condenado. Ele não criticou a arbitragem. Indagado sobre a arbitragem ele fala que a equipe de arbitragem para a partida deveria ser a melhor do Brasil e ponto. A Procuradoria teve a oportunidade de trazer o Vuaden e o bandeirinha para comprovar e não fez. Com base na primariedade, na baixa gravidade, pelo depoimento do treinador e pela escassez de conteúdo probatório, a defesa pede a absolvição do técnico Abel - completou a defesa do Palmeiras, que não obteve sucesso.