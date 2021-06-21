PF vê indícios de desvios na Codesa para bancar gastos de Rose de Freitas

Rose de Freitas, senadora do ES pelo MDB, foi alvo de operação Crédito: Senado Federal/Divulgação

A parlamentar capixaba nega ter praticado qualquer irregularidade e afirma que as suas contas foram pagas de forma lícita e regular.

Em 12 de maio, a PF deflagrou a operação para investigar a atuação de uma organização criminosa com atuação na estatal administradora do Porto de Vitória, formada por pessoas que atuavam em cargos-chave da empresa, permitindo interferência nas licitações, superfaturamento e desvio de dinheiro público.

Na ocasião, dois mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências e empresas no Espírito Santo, nos municípios de Vitória, Cariacica e Serra, e também em Brasília. Entre eles, endereços da senadora

As transações financeiras suspeitas foram descobertas pela PF após a quebra do sigilo bancário de Edward e Ricardo. De acordo com O Globo, a partir dos dados do inquérito sigiloso, os investigadores encontraram indícios de que empresas com contratos com a Codesa seriam pressionadas a pagar propina para os dois ex-funcionários da estatal, que usariam os recursos arrecadados para quitar despesas da senadora.

Após analisar e-mails e movimentações financeiras dos suspeitos, a PF descobriu que o gabinete de Rose encaminhou para Edward e Ricardo boletos referentes a pelo menos três imóveis. O mais caro deles foi uma conta de R$ 300 mil, relativo a uma parcela da compra de um imóvel no Rio de Janeiro.

Os dois familiares da senadora, de acordo com a investigação, também teria recebido outro boleto de R$ 38 mil, relacionado a um imóvel em Vila Velha. Ricardo também pagou um boleto de aluguel de R$ 7.667,05 de um imóvel na Barra da Tijuca, no Rio, onde moraria a filha de Rose.

Os investigadores localizaram ainda e-mails nos quais a parlamentar encaminhou outras despesas pessoais para Ricardo, como um boleto de um cartão de crédito e uma fatura de agência de turismo.

Ao Supremo Tribunal Federal (STF) , a Procuradoria-Geral da República (PGR) disse haver "possibilidade concreta da existência de uma organização criminosa" que, por diversos anos, "permaneceu instalada no interior de empresa pública".

OUTRO LADO

Procurada pelo jornal O Globo, a defesa de Rose de Freitas negou irregularidades e disse que as despesas da senadora foram pagas com recursos lícitos e regulares, sem ter ocorrido qualquer conduta irregular por parte da parlamentar.

"Em respeito ao sigilo determinado pelo Ministro Nunes Marques no âmbito da citada investigação, entretanto, a defesa não fará comentários específicos sobre os trechos dos documentos vazados, supostamente contidos naquele inquérito", afirmaram os advogados Thiago Fleury e Marcelo Bessa, responsáveis pela defesa da senadora, por nota.

Edward foi procurado por meio do telefone celular dele, mas não retornou ao jornal. O Globo também pediu esclarecimentos a Ricardo Saiter por meio da assessoria do gabinete da senadora, que informou não poder intermediar o contato.

ENTENDA O CASO

A investigação teve início a partir de uma denúncia de exigência de vantagens ilícitas por servidores da Codesa em um contrato de locação de veículos. Os crimes teriam acontecido entre os anos de 2015 e 2018, com direcionamento de certames e desvio de recursos públicos dos contratos firmados com as prestadoras de serviços.

De acordo com a PF, a Codesa estima que somente em dois dos contratos auditados a organização criminosa pode ter desviado cerca de R$ 9 milhões. Os valores são fruto de uma auditoria realizada pela atual gestão.

Para receber os recursos desviados, ainda conforme a PF, o grupo investigado utilizava um escritório de advocacia, responsável por simular a prestação de serviços advocatícios para lastrear a movimentação dos valores. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, em maio, nesse escritório, que não teve o nome divulgado.

A lavagem do dinheiro ilegal também ocorria por meio da compra de imóveis de luxo e do pagamento de despesas pessoais dos envolvidos, segundo a polícia.