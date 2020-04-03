Coronavírus: o conselho de quem sobreviveu à 2ª Guerra e venceu o câncer

Os ensinamentos da italiana Nerina Bortoluzzi Herzog, que mora há sete décadas no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

As palavras da italiana, nascida na província de Belluno, ganham ainda mais peso pela sua história: viveu na infância a Segunda Guerra Mundial e travou batalhas pessoais contra três tipos de câncer , todas vencidas.

não percam a serenidade. Ela, que morou por 30 anos em Vitória , e há 40 reside em Vila Velha , traça em meio às trágicas lembranças um pedido:

BOMBARDEIOS X A GUERRA INVISÍVEL

Do pavor do som ensurdecedor de bombardeios à insegurança da perda de quem ama, de causa invisível, Nerina faz ponderações sobre o medo e a apreensão.

"Durante a guerra (a Segunda Guerra Mundial), eu era uma criança. E a guerra tem bombardeios, soldados, é um medo de algo visível, que se sente no dia a dia, através da perda dos familiares, da destruição. A pandemia (do coronavírus) causa às pessoas medo do desconhecido e da solidão" Nerina Bortoluzzi Herzog - Sobrevivente

FORÇA PARA REAGIR

Nerina em Belluno, província italiana onde nasceu Crédito: Arquivo pessoal

Em meio aos sentimentos de dor, medo e tristeza, Nerina reforça o poder da fé, a felicidade da vitória, seja em batalha particular ou coletiva.

"Eu, mais que medo, me sinto apreensiva (sobre a pandemia). Sobrevivi a três tipos de câncer, sendo um de mama, um linfoma e um linfoma cutâneo, em 2017. Me sinto abençoada. Sinto que ainda tenho muito a fazer, isso me dá vontade de viver e força para reagir" -

AUSÊNCIA FÍSICA NÃO É DISTÂNCIA EMOCIONAL

A italiana, que além de tradutora é escritora, avalia que o momento de isolamento é propício para manter-se ocupado, aproveitando para colocar a leitura e a reflexão em dia, bem como aprendendo novas atividades, como fazer trabalhos artesanais e manuais. Mas, acima de tudo, reforça ela, é o período em que, mesmo à distância, é preciso se fazer presente para os entes queridos.

"Principalmente deve-se aproveitar a ocasião para entrar em contato (por telefone ou internet) com parentes, amigos, sobretudo aqueles que moram só, levando uma palavra de carinho e de esperança! Telefonar para as pessoas e conversar, dizer como é bom ouvir a voz, já que não podemos estar juntos fisicamente. Penso que é um momento para procurarmos ficar em paz, rever nossos conceitos e, ao final desta fase, poderemos recomeçar com uma nova visão da vida" -

Foto do passaporte de Nerina, com mãe e irmão Crédito: Arquivo pessoal

A QUARENTENA

Especificamente sobre o isolamento social, Nerina, que mora com uma filha e um neto de 20 anos, contou que a rotina não foi alterada, já que está acostumada a ficar em casa, devido aos problemas de saúde que enfrentou.

Entrei em quarentena antes que os demais brasileiros. Minha filha, Rita, vinha acompanhando a situação na Itália desde o carnaval e achou melhor me poupar antes que chegasse aqui, para evitar maior risco, já que tenho baixa imunidade desde o linfoma e da quimioterapia à qual fui submetida, disse.

Também em virtude dos cânceres que enfrentou, a italiana se tornou uma pessoa que gosta de passar tempo em casa, o que não significa que fique sem fazer nada.

Sou muito caseira e desenvolvo várias atividades. Dentre elas, pinto, desenho, bordo, canto, cozinho, preencho muito bem meu dia e minha mente. Inclusive lancei um livro dois anos atrás, que narra minha história de vida, minhas lembranças, o convívio com minha família, a chegada ao Brasil e a luta para alcançar meus objetivos como mulher, sendo mãe, esposa e filha, além da profissão.

O título que a capixaba de coração escreveu é o livro Nerina: relatos de uma vida!. E a quem interessar a compra da obra, após o período de isolamento, voltará a estar à venda em Vila Velha, por meio do contato prévio com o número 99857-9430.

"Sou uma pessoa de muita fé! Resiliente, sobretudo, aceito tudo com fé e procuro não reclamar, me queixar. Tem sempre alguém passando por momentos piores do que o meu. Procuro não ser um peso para minha filha, que sempre me ajuda a superar estas fases", desabafou.

OS ENSINAMENTOS DA NONNA

Nerina com o pai, Isidoro Bortoluzzi, a mãe, Vittoria Santa, e irmão Franco, em 1949, momento da imigração para o Brasil Crédito: Arquivo pessoal

Nerina contou que tem falado frequentemente pelas redes sociais e por telefone com a família que vive na Itália. Por lá, os números das vítimas do coronavírus são catastróficos: ainda no dia 30 de março, o país já tinha ultrapassado a marca dos 100 mil infectados, chegando a cerca de 115 mil nesta sexta-feira (03), com quase 15 mil mortes, de acordo com informações do El País.

Apesar de tudo, todos estão bem. Acompanho as informações de lá e daqui.

Mesmo com os números preocupantes vindos da Itália, Nerina resgata ensinamentos da nonna (avó, em italiano).

Minhas melhores lembranças são relacionadas à família, aos ensinamentos da minha nonna. Como respeito, educação, amor ao próximo, ser trabalhadora e honesta acima de tudo. As recordações mais difíceis que tenho são do tempo em que meu pai lutava na guerra. Fazia falta a companhia dele, já que era uma pessoa muito carinhosa. Foi um momento sem a figura paterna, sem a imagem do chefe da família, em que minha mãe tinha que fazer tudo sozinha, finalizou.

CALMA E SERENIDADE PARA DAR AOS MAIS JOVENS EXEMPLO E EQUILÍBRIO

Neste período de instabilidade social em decorrência do vírus, Nerina publicou nas redes sociais um texto na tentativa de acalentar corações desesperançosos. E viralizou. Leia:

Sou uma mulher de 84 anos e no próximo mês vou completar 71 anos no Brasil.

Nasci e cresci na Itália durante a guerra e no tempo que me resta estou vivendo outra guerra.

Enquanto a guerra que vivi, a segunda guerra mundial, eram presentes armas, batalhões de soldados, bombardeios, destruição e mortes nos campos de concentração onde perdi vários familiares, neste momento, vivemos outro tipo de guerra que espalha medo e pânico e onde nada é visível.

Minha experiência e dever de mãe, avó e mulher que viveu todas estas tragédias, que sobreviveu a três tipos de câncer é dizer que é necessário e precisamos ser fortes, obedientes, disciplinados, corajosos e ter fé, uma fé inabalável em Deus.

Seja qual for a tua fé, ela é uma arma poderosa que te deixará mais forte para enfrentar este período tão turbulento.

Precisamos nos manter ocupados, principalmente os mais idosos, ocupar o nosso tempo com coisas que nos ajudem a ficar mais calmos e serenos, para assim demonstrarmos nossa experiência e sabedoria. Desta forma ajudaremos aos mais jovens dando-lhes exemplo e equilíbrio para que possam viver e trabalhar.

A vida é longa e durante nossa caminhada encontramos sempre grandes obstáculos, alguns menores e outros que nos parecem intransponíveis, mas com confiança venceremos e alcançaremos nossas metas.

Com carinho, desejo a todos que aproveitem este momento para refletir e em paz, juntos recomeçarmos um novo tempo.

Nerina Bortoluzzi Herzog.

#FIQUEBEM