Nutrição: dicas para ajudar a aumentar a imunidade e a saciedade

Alimentação balanceada e hábitos saudáveis podem turbinar a imunidade. Crédito: shutterstock

Manter a imunidade alta é importante para que o organismo consiga combater bactérias e vírus. Em tempos de pandemia, essa função é ainda mais essencial. Ter uma alimentação saudável associada à prática de atividade física é a receita ideal para garantir que o sistema imunológico promova a ativação das células de defesa.

Pensando nisso, a nutricionista Mônica Symphoroso, que atende pelo GetNinjas, selecionou nutrientes e alimentos que não podem faltar na dieta do dia a dia para turbinar a imunidade . Confira:

Vitamina C

Também conhecida como ácido ascórbico, a vitamina C não é produzida pelo organismo e, por isso, deve ser adquirida pela alimentação. A substância previne gripes e resfriados por fomentar a ação de anticorpos e das células de defesa. Além disso, o consumo da vitamina diminui as chances de infecções pulmonares e aliviam os sintomas de influenza com mais rapidez. A vitamina C pode ser encontrada em frutas cítricas como limão, tangerina, laranja, acerola, caju, morango, tomate. Além disso, também é possível encontrá-la em vegetais como repolho e em hortaliças como o pimentão, afirma a nutricionista.

Frutas cítricas são ricas em vitamina C. Crédito: Freepik

"É preciso incluir vegetais e frutos amarelos, alaranjados, vermelhos, verdes escuros tais como damasco, manga, cenoura, abóbora tomate, frutas vermelhas, brócolis e couve" Mônica Symphoroso - Nutricionista

Carotenoides

Carotenóides são compostos responsáveis pela pigmentação amarela, laranja e vermelha dos alimentos. Por conta da ação anti-inflamatória, o composto fortalece o sistema imune. Porém, assim como a vitamina C, os carotenóides devem ser adquiridos pela alimentação. "É possível saber que um alimento possui carotenóides até mesmo visualmente, por conta da coloração. Sendo assim, é preciso incluir vegetais e frutos amarelos, alaranjados, vermelhos, verdes escuros tais como damasco, manga, cenoura, abóbora tomate, frutas vermelhas, brócolis e couve", recomenda a profissional.

Vitamina E

Por prevenir o envelhecimento das células, e consequentemente, retardar os danos dos radicais livres, a vitamina E estimula o sistema imune. Além disso, a substância também tem ação anti-inflamatória, impede a agregação plaquetária e potencializa a atuação dos leucócitos. Em caso de deficiência da vitamina, o organismo fica mais suscetível para contrair infecções. Aqueles que querem incluir a vitamina na alimentação podem investir em gérmen de trigo, azeite de oliva, abacate, oleaginosas (castanhas, amêndoas e nozes), gema de ovo e grãos.

Adapte seus hábitos

Alguns hábitos também podem ser seus aliados para se manter saudável. A nutricionista Vivian Mansur, da Bodytech, listou 10 dicas que, além da alimentação, também envolvem mudanças importantes no comportamento para ajudar a aumentar a imunidade e a saciedade. Confira as dicas da profissional: