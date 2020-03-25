Isolamento: como otimizar as compras para garantir uma despensa segura e ir menos ao mercado

Compre na vendinha da esquina

Tendo uma noção melhor do que pretende cozinhar no decorrer dos dias, você já adiciona itens mais certeiros e que serão realmente necessários no preparo destes pratos ou lanches. Sim, é pra fazer um menu, pode ser divertido sentir-se chef por um tempo.

Se você é daqueles que não mistura dois carboidratos no prato, não vale a pena comprar rios de macarrão e arroz, compre a quantidade necessária para usar um deles por vez em cada refeição. Opte por comprar produtos que combinem com o que você já tem,. Se está com aquela massa de pastel há eras na geladeira, chegou a hora de finalmente pensar no recheio dela.

Você pode substituir a ida diária à padaria por pacotes de pães de forma, por exemplo. Faça polpas de frutas congeladas para evitar que elas estraguem e garantir os sucos das próximas semanas. Pique vegetais, guarde em potes ou saquinhos bem higienizados e congele também. Dessa forma, basta retirar umas horinhas antes de usar.

Invista naquele palmito, cogumelo, azeitona e em legumes em conserva para complementar os pratos. Pense em frutas e verduras que durem mais como repolho, aipim, batata doce, berinjela. Também vale usar aquele truque de vó embale em tal coisa pra fazer a banana durar mais, a internet está cheia de dicas e não custa tentar.

Mais do que nunca, não é hora de ignorar os prazos de validade, escolha produtos que vão demorar mais tempo pra vencer, pois nada pode ser desperdiçado por ter passado da validade neste momento.

É hora de bancar o Julius, ele mesmo, de Todo mundo odeia o Chris, e pensar em cada item comprado para economizar no total, afinal são tempos de crise. Abra seu armário e olhe absolutamente tudo que tem lá dentro antes de sair comprando tudo o que vê pela frente. Se já tem uma quantidade X de farinha, por exemplo, anote em sua lista apenas a quantidade complementar deste item. Evite o desperdício, é importante saber exatamente quanto os moradores da casa consomem para não comprar nem demais e nem de menos.

Sobrou um franguinho no almoço? Não descarte, desfie para o salpicão do jantar! Coloque a criatividade em prática, experimente o diferentão e aproveite tudo, dessa forma você consome menos, logo, precisa repor com menor frequência.