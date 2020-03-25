Isolamento: como otimizar as compras para garantir uma despensa segura e ir menos ao mercado

A orientação é ficar em casa, o governo estadual determinou o fechamento do comércio para evitar a circulação, mas os estabelecimentos considerados essenciais continuam de portas abertas. Apesar de estarem em pleno funcionamento, os supermercados são ambientes de muita circulação, afinal, todo mundo precisa se alimentar e - mais do que nunca - abastecer o armário dos produtos de limpeza e higiene.
Vários mercados já determinaram horários especiais para atendimento exclusivo aos clientes do grupo de risco, intensificaram a limpeza dos itens de uso comum, como portas de freezers e as barras de empurrar os carrinhos. Mas, apesar de todo o cuidado, o ideal é frequentar esse ambiente o mínimo possível, por isso preparamos algumas dicas pra te ajudar nessa missão.
Isabelle Prado divide apartamento com mais duas amigas e por lá rolou planejamento sim. As universitárias pretendem ir ao mercado apenas uma vez por mês durante o período de isolamento. Antes das compras, vamos à dispensa, vemos o que normalmente compramos e colocamos na lista, depois listamos as receitas que gostaríamos de fazer ao longo do mês, explica.
Além disso, neste período, o grupo tem dobrado a quantidade de itens que consomem com maior frequência. Compramos o dobro com base no pensamento de que iremos fazer mais refeições em casa e temos que fazer a compra durar até o fim do mês.
Já Rosineia da Penha é chefe de família e pensou em tudo antes de fazer a listinha, o grande desafio, para ela, são os alimentos mais perecíveis. Faço parte do grupo de risco, então precisei fazer a lista com quantidades muito bem calculadas, pois minha filha que foi ao mercado pra mim. Verduras e legumes nós vamos repor semanalmente, comprando nos mercadinhos daqui do bairro mesmo, aí vamos precisar se expor porque não dá pra guardar por muito tempo.
Dicas para uma compra inteligente:
Compre na vendinha da esquina
Tendo uma noção melhor do que pretende cozinhar no decorrer dos dias, você já adiciona itens mais certeiros e que serão realmente necessários no preparo destes pratos ou lanches. Sim, é pra fazer um menu, pode ser divertido sentir-se chef por um tempo.
Se você é daqueles que não mistura dois carboidratos no prato, não vale a pena comprar rios de macarrão e arroz, compre a quantidade necessária para usar um deles por vez em cada refeição. Opte por comprar produtos que combinem com o que você já tem,. Se está com aquela massa de pastel há eras na geladeira, chegou a hora de finalmente pensar no recheio dela.
Você pode substituir a ida diária à padaria por pacotes de pães de forma, por exemplo. Faça polpas de frutas congeladas para evitar que elas estraguem e garantir os sucos das próximas semanas. Pique vegetais, guarde em potes ou saquinhos bem higienizados e congele também. Dessa forma, basta retirar umas horinhas antes de usar.
Invista naquele palmito, cogumelo, azeitona e em legumes em conserva para complementar os pratos. Pense em frutas e verduras que durem mais como repolho, aipim, batata doce, berinjela. Também vale usar aquele truque de vó embale em tal coisa pra fazer a banana durar mais, a internet está cheia de dicas e não custa tentar.
Mais do que nunca, não é hora de ignorar os prazos de validade, escolha produtos que vão demorar mais tempo pra vencer, pois nada pode ser desperdiçado por ter passado da validade neste momento.
É hora de bancar o Julius, ele mesmo, de Todo mundo odeia o Chris, e pensar em cada item comprado para economizar no total, afinal são tempos de crise. Abra seu armário e olhe absolutamente tudo que tem lá dentro antes de sair comprando tudo o que vê pela frente. Se já tem uma quantidade X de farinha, por exemplo, anote em sua lista apenas a quantidade complementar deste item. Evite o desperdício, é importante saber exatamente quanto os moradores da casa consomem para não comprar nem demais e nem de menos.
Sobrou um franguinho no almoço? Não descarte, desfie para o salpicão do jantar! Coloque a criatividade em prática, experimente o diferentão e aproveite tudo, dessa forma você consome menos, logo, precisa repor com menor frequência.
Este cenário abala a todos, mas as grandes redes de supermercado vão sobreviver, apoie o comércio local e vá ao mercadinho do seu bairro, por exemplo, quando precisar repor as frutas, verduras e legumes. Mais do que nunca, o pequeno empreendedor precisa de você.
Lembre-se de higienizar muito bem todos os itens das compras antes de guardá-lo na geladeira ou armário, dessa forma você pode evitar a transmissão de vários vírus e bactérias, inclusive aquele que deixou todo mundo em casa. Evite saídas desnecessárias e lave bem as mãos.