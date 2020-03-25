Coronavírus: precisou ir à rua? Veja o que fazer ao voltar para casa

A higienização das mãos e objetos é uma das armas mais importantes Crédito: Freepik

Com o risco de contaminação pelo novo coronavírus , muitas atividades profissionais, sociais e de lazer foram suspensas. A determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e dos governantes locais é evitar a circulação de pessoas nas ruas e diminuir o risco de transmissão. No entanto, alguns serviços essenciais continuam em operação.

No Espírito Santo, o fechamento dos estabelecimentos comerciais, exceto para aqueles considerados essenciais, foi determinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) na última sexta-feira (20). A determinação teve início no sábado (20) e tem validade de 15 dias.

Mas você, que está na lista daqueles que ainda precisam encarar a rotina nesses tempos de avanço da Covid-19 , sabe quais cuidados deve tomar ao voltar para casa?

Especialistas ouvidos pela reportagem explicaram que o primeiro passo é criar uma área de segurança em casa. O objetivo é reservar um cômodo, próximo à porta de entrada do imóvel.

O médico infectologista e professor universitário, Wladimir Queiroz, pontuou a importância da limpeza das mãos como a principal medida de prevenção. É importante lavar as mãos e depois de qualquer procedimento, reforça. Já o doutor em ciência de alimentos, Rodrigo Scherer, em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, explicou a forma correta de higienizar alimentos.

Com evidência científica, não existe um modo de agir que seja 100% eficaz, mas se a gente tomar alguns cuidados, vai reduzindo muito as chaces de contágio. Há um certo exagero nesses cuidados, mas quanto mais próximos da perfeição nós chegarmos, mais difícil vai ser o contágio com o vírus, explicou o infectologista.

ÁREA DE SEGURANÇA

Para impedir a contaminação de objetos, cômodos ou até mesmo de outros moradores, especialistas orientam a criação de um espaço específico no imóvel para deixar sapatos, adereços como relógios e joias e roupas. Alguns modelos já adotados indicam um um local próximo à porta de entrada dos moradores.

O ambiente pode ser equipado com produtos de limpeza como desinfetantes, álcool em gel, papel tolha, pano, recipientes para guardar objetos e uma cesta para roupas. A organizadora de ambientes Lucy Mizael alerta que a medida deve ser compartilhada com todos os moradores da casa para que a família inteira adote os procedimentos.

Tem de manter os produtos de limpeza em lugar onde todos saibam, mas fora do alcance das crianças. Chegou em casa, tira o sapato. Coloque tudo num cesto e leva para a área de serviço. Lave as mãos corretamente. No banheiro, retira sua roupa e ponha em um saco plástico. Depois do banho, deixa a roupa na área de serviço e limpe os objetos, instruiu.

MAÇANETAS E PUXADORES DE ARMÁRIOS

Maçaneta também deve ser limpa com desinfetante ou álcool em gel Crédito: Freepik

Ao chegar casa, tire os sapatos, adereços, celulares, chaves e mochila. Se possível, tire as roupas e coloque em uma sacola plástica ou cesta de roupas (com demais roupas usadas para sair). O segundo passo é higienizar as mãos. Depois, limpar as maçanetas externas e externas com álcool 70º ou desinfetante. Se você teve de tocar em algum puxador, esse item também precisa ser limpo.

CELULAR

Aparelho celular pode ser limpo com desinfetante ou álcool 70º Crédito: Vitor Jubini

Celular e tablet podem ser limpas com álcool isopropilico. Aplique uma pequena quantidade na toalha descartável ou pano e limpe a tela. Nas partes de plástico, a recomendação é usar um pano com desinfetante. O álcool pode deixar essa região esbranquiçada.

JOIAS E CHAVES

As chaves devem ser colocadas em um recipiente logo após chegar em casa Crédito: Freepik

Adereços como joias e relógios, assim como as chaves, podem ser limpos com desinfetante ou com álcool 70º.

TOALHAS DE ROSTO E PANO DE PRATO

Quando há mais de um morador de casa, especialistas recomendam que cada um use sua própria toalha de rosto, assim como deveria acontecer com a tolha de banho.

Na cozinha, também acontece da dona de casa usar um mesmo pano de prato para enxugar as mãos e os utensílios domésticos. O ideal é que seja usado um pano para secar as mãos e outro para os pratos e demais objetos, relata o infectologista Wladimir Queiroz.

SAPATOS E PISOS

Sapatos organizados em uma prateleira Crédito: Engin Akyurt/Pexels

A limpeza dos sapatos e dos pisos - porcelanato, cerâmica, madeira - deve ser feita de acordo com o que recomenda o fabricante do produto. O infectologista Wladimir Queiroz destaca que álcool, água e sabão ou desinfetante são eficientes na limpeza e eliminação do vírus da superfície que pode estar contaminada.

A grande maioria dos produtos de limpeza tem a capacidade de inativar o vírus, você só precisa saber o que o produto a ser higienizado suporta. Pode ser água com sabão, desinfetante ou álcool, destacou o médico infectologista.

ROUPAS

Roupas devem ser limpas com procedimento normal Crédito: Freepik

Os especialistas recomendam que a roupa usada na rua seja imediatamente trocada por outra limpa, quando for permanecer em casa. Ao retornar da rua, as peças devem ser encaminhadas para a área destinada.

Use uma roupa para ficar dentro de casa e outra diferente para suas atividades fora de casa. Quando chegar em casa, as roupas devem ser colocadas em um saco plástico ou outro recipiente. A lavagem é normal, não precisa ser diferente do que já é normalmente feito, explicou Queiroz.

BOLSAS E MOCHILAS

Pessoa usando mochila no ombro Crédito: Freepik

Esses recipientes podem ser higienizados com álcool 70% líquido ou em gel. Com papel toalha ou um pano, aplique o produto em uma pequena superfície para verificar se o objeto não será danificado. Se não, aplique a quantidade deseja.

ALIMENTOS

Alimentos poder ser higienizados com água e sabão Crédito: Vitor Jubini

Alimentos comprados nas feiras ou nos supermercados também devem ser higienizados. Por terem sido manipulados diversas vezes até chegarem à mão e à mesa do consumidor, a dica do doutor em ciência dos alimentos, Rodrigo Scherer, é que frutas e verduras sejam limpas com água e sabão e ainda submetidas a uma imersão composta por água potável e água sanitária.