Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Itália passa de 100 mil infectados por coronavírus
4.050 casos em  24 horas

Itália passa de 100 mil infectados por coronavírus

A Itália tem o maior número de mortos no mundo e é o segundo país em número de infectados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 16:13

Publicado em 30 de Março de 2020 às 16:13

Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália.
Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália. Crédito: Mick De Paola/Unsplash 
A Itália ultrapassou a marca de 100 mil infectados pelo novo coronavírus, totalizando 101.739. Nas últimas 24 horas, foram 4.050 novos casos da doença, segundo o centro de monitoramento da Universidade Johns Hopkins, nos EUA.
A taxa de novos casos diários foi a mais baixa desde o dia 17 de março, segundo a Reuters. Apesar da aparente boa notícia, a agência de notícias afirma que a queda pode estar relacionada ao número menor de testes disponíveis para detectar a doença - o mais baixo dos últimos seis dias.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Com 812 novas mortes no dia, o país europeu chegou a 11.591 óbitos, revertendo, pela segunda vez desde o começo da pandemia, a tendência de queda no número de mortes pelo novo coronavírus. São 14.620 recuperados da doença.
A Itália tem o maior número de mortos no mundo e é o segundo país em número de infectados. Os EUA, com 153.246 casos confirmados, é o atual epicentro da doença no mundo, e registra 2.599 mortes e 4.886 recuperados.

Veja Também

SP tem fila de 12 mil exames para detectar coronavírus

Red Bull quer que pilotos peguem coronavírus para adquirir anticorpos

OMS: "Com sistema de saúde assoberbado, mortes evitáveis aumentam muito"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados