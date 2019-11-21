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Pela cura

Entre 30% e 50% dos cânceres podem ser prevenidos, diz médico

Alguns exames, se forem feitos periodicamente, podem detectar a doença ainda na fase inicial, quando o tratamento tem grande chance de sucesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 16:19

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 16:19

Célula de câncer Crédito: Arquivo
O câncer é uma das principais causas de morte do mundo. Apesar de seus efeitos devastadores, entre 30% e 50% deles podem ser prevenidos quando utilizadas estratégias de prevenção, detecção precoce e tratamento. Para falar mais sobre o assunto, entrevistamos o especialista em diagnóstico por imagem Libório Mule Jr.

Em muitos casos, o câncer pode ser prevenido. De que forma?

Além da manutenção de uma vida saudável, que é a melhor forma de prevenção para qualquer doença, inclusive o câncer, alguns exames devem ser feitos de forma periódica e são muito eficazes.

Quais seriam esses exames?

Eu destacaria alguns exames como a mamografia e a ultrassonografia mamária, a colonoscopia, o papanicolau e a colposcopia, o toque retal, a ultrassonografia transvaginal, entre outros. É importante manter um acompanhamento médico constante para mapear os exames que devem ser feitos periodicamente, principalmente em pacientes que tenham um histórico familiar ou uma conhecida predisposição genética.

A maioria dos casos de câncer podem ser detectados ainda no início através de um check up anual?

Sim. Muitas vezes esses exames podem detectar pólipos intestinais, lesões pequenas e outros problemas que podem vir a formar um tumor. Além disso, mesmo que o paciente já tenha desenvolvido um câncer, as chances de cura chegam ao dobro quando há um diagnóstico precoce.

Essa questão do diagnóstico precoce é ainda mais importante para alguns tipos de câncer?

Com certeza. Muitos tipos de câncer só manifestam sintomas quando já estão em estágio avançado, como o colorretal, o de colo de útero, e o de próstata, por exemplo.

As campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, são importantes nesse cenário?

São fundamentais. O diagnóstico precoce envolve três etapas: conscientização, avaliação clínica e diagnóstico, e acesso ao tratamento. A divulgação de informações e o lançamento de campanhas como essa fazem com quem as pessoas busquem ajuda o quanto antes.

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