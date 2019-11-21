Entre 30% e 50% dos cânceres podem ser prevenidos, diz médico

Eu destacaria alguns exames como a mamografia e a ultrassonografia mamária, a colonoscopia, o papanicolau e a colposcopia, o toque retal, a ultrassonografia transvaginal, entre outros. É importante manter um acompanhamento médico constante para mapear os exames que devem ser feitos periodicamente, principalmente em pacientes que tenham um histórico familiar ou uma conhecida predisposição genética.