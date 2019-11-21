Entre 30% e 50% dos cânceres podem ser prevenidos, diz médico

O câncer é uma das principais causas de morte do mundo. Apesar de seus efeitos devastadores, entre 30% e 50% deles podem ser prevenidos quando utilizadas estratégias de prevenção, detecção precoce e tratamento. Para falar mais sobre o assunto, entrevistamos o especialista em diagnóstico por imagem Libório Mule Jr.
Em muitos casos, o câncer pode ser prevenido. De que forma?
Além da manutenção de uma vida saudável, que é a melhor forma de prevenção para qualquer doença, inclusive o câncer, alguns exames devem ser feitos de forma periódica e são muito eficazes.
Quais seriam esses exames?
Eu destacaria alguns exames como a mamografia e a ultrassonografia mamária, a colonoscopia, o papanicolau e a colposcopia, o toque retal, a ultrassonografia transvaginal, entre outros. É importante manter um acompanhamento médico constante para mapear os exames que devem ser feitos periodicamente, principalmente em pacientes que tenham um histórico familiar ou uma conhecida predisposição genética.
A maioria dos casos de câncer podem ser detectados ainda no início através de um check up anual?
Sim. Muitas vezes esses exames podem detectar pólipos intestinais, lesões pequenas e outros problemas que podem vir a formar um tumor. Além disso, mesmo que o paciente já tenha desenvolvido um câncer, as chances de cura chegam ao dobro quando há um diagnóstico precoce.
Essa questão do diagnóstico precoce é ainda mais importante para alguns tipos de câncer?
Com certeza. Muitos tipos de câncer só manifestam sintomas quando já estão em estágio avançado, como o colorretal, o de colo de útero, e o de próstata, por exemplo.
As campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, são importantes nesse cenário?
São fundamentais. O diagnóstico precoce envolve três etapas: conscientização, avaliação clínica e diagnóstico, e acesso ao tratamento. A divulgação de informações e o lançamento de campanhas como essa fazem com quem as pessoas busquem ajuda o quanto antes.