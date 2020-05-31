Entenda por que o índice de letalidade da Covid-19 está aumentando no ES

Cariacica - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha. Crédito: Vitor Jubini

O índice de letalidade do novo coronavírus de 4,34% registrado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste sábado (30) mostra um crescimento preocupante desse indicador no Espírito Santo. No dia 21 de maio, o mesmo índice de mortes pela Covid-19 em comparação com o total de casos era de 2,59%.

Segundo a Sesa, a taxa de letalidade no Espírito Santo ainda é menor que a média nacional (6%) e mundial (6,3%), e que para manter esse resultado é fundamental a manutenção do distanciamento social. "Para se chegar à taxa de letalidade, divide-se o número de óbitos pelo número de casos e, esse resultado, multiplica-se por 100", explicou por nota.

Médico infectologista Lauro Ferreira Pinto: "Não dá para testar todo mundo" Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES - arquivo

Na avaliação do infectologista Lauro Ferreira Pinto, o número mais elevado se deu provavelmente à baixa quantidade de testes que vem sendo realizada. Além de o Estado não ter teste em massa na população, também enfrente problemas para conseguir o resultado das amostras coletadas. Há cerca de 2.600 análise s em atraso, o que fez com que o governo firmasse uma parceria com um laboratório do Panará.

"Este número da letalidade é difícil de interpretar, porque temos poucos testes sendo feitos. Se tivéssemos testagem mais ampla, ele seria, possivelmente, mais baixo. A tendência é de que aumente o índice por termos mais pacientes internados. Em relação ao número de casos iniciais, observamos que muita gente morre depois de um período de 3 a 4 semanas. Quando a epidemia vai crescendo, vão aumentando os números de casos graves e de pacientes hospitalizados. Mas a gente não dá conta de testar todo mundo", explicou o infectologista.

Nesse sentido, se fosse possível identificar um número maior de infectados, por meio da aplicação de mais testes, a proporção de óbitos em relação aos total de doentes, seria menor. Segundo Lauro, o Espírito Santo, assim como o Brasil, enfrenta um período de tendência de aumento na taxa de letalidade, embora não represente, necessariamente, que há mais mortes em relação à totalidade da população doente.

"A taxa não é muito real, deve, na verdade, ser mais baixa, já que estamos olhando a ponta do iceberg, os casos mais graves. O que eu tenho analisado e que me chamou à atenção é a grande quantidade de óbitos na periferia, talvez porque, como já foi analisado no caso norte-americano, as pessoas mais pobres demorem mais a chegar ao hospital, fazendo com que já ingressem em condições piores. Eu tenho observado poucas mortes em hospitais privados", pontuou.

No mesmo viés, a médica infectologista Cristiana Costa Gomes, coordenadora do projeto do Inquérito Sorológico que vem sendo realizado no Estado, destacou que o índice de letalidade utilizado pelo painel Covid-19 é basicamente calculado em relação a quem interna, ou seja, aos pacientes mais graves. "E estamos começando a atingir um momento de muita atenção, porque a taxa de ocupação nos hospitais tem chegado a 90%", frisou.

COMPARAÇÃO COM OUTROS ESTADOS

Apesar de ter sofrido aumento no indicador de mortes, o infectologista Lauro Ferreira Pinto também lembra que o índice de letalidade no Espírito Santo ainda é inferior ao restante do país, o que se deve ao fato de não haver ainda sobrecarga do sistema de saúde e também à testagem maior do que a média nacional.