Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estatísticas da saúde

Coronavírus: número de mortes no ES dobrou em apenas 23 dias

No período ocorreram a perda de 285 pacientes contaminados pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 06:00

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 06:00

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Frank Pfeiffer/Pixabay
Nos últimos 23 dias, foram registrados no Espírito Santo 285 óbitos de pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Um total que fez dobrar as estatísticas de mortes em território capixaba registradas até o último dia 27,  quando 538 pessoas perderam a vida por causa da doença.
Um crescimento que pode voltar a se repetir. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o número de mortes pode dobrar em junho. Podemos chegar no mês com  mil óbitos por conta do comportamento da doença, que tem uma letalidade muito alta", assinalou. 
Foram precisos 45 dias para que ocorressem 253 mortes pela doença no Espírito Santo, considerando que a primeira morte foi registrada no dia 20 de março, de acordo com o Painel Covid-19. 
Mas o avanço da contaminação e o aumento do número de casos fez com que a velocidade das perdas também aumentasse. Em 23 dias, a marca anterior foi superada, mais do que dobrando os casos de óbitos.
Até o dia 3 de maio foram totalizados 253 perdas para a doença. Já do dia 4 de maio até esta quarta-feira (27), ocorreram mais 285 mortes. A velocidade do crescimento dá a dimensão da violência da doença, a sua alta capacidade de matar, principalmente nas faixas etárias de maior risco, assinala Nésio. 

Veja Também

Subtenente da PM morre por coronavírus no ES

Menino recebe abraço seguro da mãe médica em festa surpresa no ES

Coronavírus: entenda o termo de autorização para tratamento com cloroquina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados