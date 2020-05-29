Coronavírus: número de mortes no ES dobrou em apenas 23 dias

Coronavírus - Covid19 Crédito: Frank Pfeiffer/Pixabay

Nos últimos 23 dias, foram registrados no Espírito Santo 285 óbitos de pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Um total que fez dobrar as estatísticas de mortes em território capixaba registradas até o último dia 27, quando 538 pessoas perderam a vida por causa da doença.

Um crescimento que pode voltar a se repetir. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o número de mortes pode dobrar em junho. Podemos chegar no mês com mil óbitos por conta do comportamento da doença, que tem uma letalidade muito alta", assinalou.

Foram precisos 45 dias para que ocorressem 253 mortes pela doença no Espírito Santo, considerando que a primeira morte foi registrada no dia 20 de março, de acordo com o Painel Covid-19.

Mas o avanço da contaminação e o aumento do número de casos fez com que a velocidade das perdas também aumentasse. Em 23 dias, a marca anterior foi superada, mais do que dobrando os casos de óbitos.