Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho

Vacinação contra a gripe foi prorrogada em todo o país Crédito: Divulgação/PMV

A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada por mais 25 dias em todo o Brasil. O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (29), que a campanha, que terminaria na próxima semana, agora vai até o dia 30 de junho. Desde o início da ação nacional, em 23 de março, 50 milhões de pessoas foram vacinadas, faltando ainda 28,3 milhões que não receberam a vacina.

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A terceira e última fase foi dividida em duas etapas: a primeira ocorreu no período de 11 a 17 de maio, com foco nas pessoas com deficiência; crianças de seis meses a menores de seis anos; gestantes; e mães no pós-parto (até 45 dias). Nesta segunda etapa, que agora segue até o dia 30 de junho, estão os professores das escolas públicas e privadas, que devem apresentar o crachá funcional para comprovar o vínculo com alguma instituição; e os adultos de 55 a 59 anos de idade.

"Por conta do baixo alcance da meta nesses grupos prioritários, nós, em acordo com os estados e municípios, estamos prorrogando a campanha, de 5 para 30 de junho. É mais uma oportunidade para que os públicos de todas as fases, que ainda não se vacinaram, possam procurar de forma organizada as unidades de saúde, explica o secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário.

A VACINA E O CORONAVÍRUS

A vacina é importante para reduzir complicações e óbitos por influenza. Ela não tem eficácia contra o coronavírus , porém, neste momento, vai auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

Na primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe de 2020, mais de 100% do grupo prioritário, idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde foram vacinados contra influenza, ou seja, acima da meta de 90%. Durante a segunda fase, no entanto, a cobertura foi de 66,61%.