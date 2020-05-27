Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção

Baixa procura por vacina contra gripe deixa Vila Velha em alerta

A terceira e última fase vai até o dia 5 de junho, mas, até agora, alcançou apenas 30% do grupo que pode receber a vacina nessa etapa no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 10:30

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 10:30

Aplicação de vacina
Aplicação de vacina Crédito: Pixabay
A baixa procura pela vacina contra a gripe na terceira fase da campanha gera alerta entre as autoridades de Vila Velha. Nesta etapa, o grupo contemplado inclui crianças, gestantes, puérperas (mulheres em situação de pós-parto), adultos de 55 a 59 anos e professores.
A terceira e última fase da imunização vai até o dia 5 de junho, mas, até agora, alcançou apenas 30% do grupo que pode receber a vacina nessa etapa no município.
"É de causar uma tristeza e uma preocupação imensa. Vila Velha ultrapassou a meta no grupo dos idosos e dos profissionais de saúde. Na fase das gestantes, puérperas e crianças, estamos preocupados. Ontem, mesmo com a capacidade para atender mil por dias, foram vacinadas 70 pessoas", comentou Giovana Ramalho, coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, em entrevista à TV Gazeta.

Veja Também

Coronavírus: Serra e Vila Velha registram mais de 2 mil casos confirmados

Vila Velha decreta luto de 3 dias em homenagem a mortos pelo coronavírus

"Giovana alertou para os riscos que essas pessoas correm se não procurarem a vacina contra influenza, ofertada gratuitamente. "Influenza é uma doença muito perigosa e pode levar à morte, principalmente em condições de risco. Diferente do coronavírus, para contra a influenza tem vacina. Então quero deixar aqui meu apelo"
Giovana Ramalho - Coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha
A última etapa da campanha conta com mais de 12 postos volantes espalhados pelas 5 regiões de Vila Velha. Dois deles funcionam em esquema de drive-thru (dentro do carro): na Prainha e no Shopping Boulevard. A vacina contra a Influenza não previne a Covid-19, mas facilita seu diagnóstico para os profissionais de saúde em caso de suspeita da mesma, sobretudo entre as crianças, que  diferentemente de adultos e idosos  costumam não apresentar os sintomas da doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Vencedor da prova do anjo terá contato físico com pessoa querida
Imagem de destaque
Entenda o que muda com lei sobre direito do trabalhador a folgas para exames
Imagem de destaque
Obras de drenagem interditam avenida com acesso à BR 101 em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados