Baixa procura por vacina contra gripe deixa Vila Velha em alerta

A baixa procura pela vacina contra a gripe na terceira fase da campanha gera alerta entre as autoridades de Vila Velha. Nesta etapa, o grupo contemplado inclui crianças, gestantes, puérperas (mulheres em situação de pós-parto), adultos de 55 a 59 anos e professores.
A terceira e última fase da imunização vai até o dia 5 de junho, mas, até agora, alcançou apenas 30% do grupo que pode receber a vacina nessa etapa no município.
"É de causar uma tristeza e uma preocupação imensa. Vila Velha ultrapassou a meta no grupo dos idosos e dos profissionais de saúde. Na fase das gestantes, puérperas e crianças, estamos preocupados. Ontem, mesmo com a capacidade para atender mil por dias, foram vacinadas 70 pessoas", comentou Giovana Ramalho, coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, em entrevista à TV Gazeta.
"Giovana alertou para os riscos que essas pessoas correm se não procurarem a vacina contra influenza, ofertada gratuitamente. "Influenza é uma doença muito perigosa e pode levar à morte, principalmente em condições de risco. Diferente do coronavírus, para contra a influenza tem vacina. Então quero deixar aqui meu apelo"
A última etapa da campanha conta com mais de 12 postos volantes espalhados pelas 5 regiões de Vila Velha. Dois deles funcionam em esquema de drive-thru (dentro do carro): na Prainha e no Shopping Boulevard. A vacina contra a Influenza não previne a Covid-19, mas facilita seu diagnóstico para os profissionais de saúde em caso de suspeita da mesma, sobretudo entre as crianças, que diferentemente de adultos e idosos costumam não apresentar os sintomas da doença.