Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Vacinação contra a gripe tem baixa adesão de gestantes e crianças
Registro

Vacinação contra a gripe tem baixa adesão de gestantes e crianças

A etapa atual da campanha é voltada também a pessoas com deficiência, mulheres até 45 dias após o parto, professores e pessoas de entre 55 a 59 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 10:52

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 10:52

Vitória disponibiliza novo lotes de vacinas contra a gripe a partir desta sexta (27)
Vitória disponibiliza lotes de vacinas contra a gripe Crédito: Divulgação/PMV
Após atingir a meta de vacinação em idosos, a campanha de imunização contra gripe tem registrado baixa adesão entre os públicos que fazem parte das duas últimas etapas da estratégia, sobretudo entre gestantes e crianças. A situação tem gerado alerta em equipes de saúde.
Para comparação, a primeira fase da campanha de vacinação, voltada a idosos, teve adesão de 114% - maior, assim, até do que o público inicialmente previsto.
Já na segunda fase, voltada a policiais, bombeiros, pessoas com doenças crônicas e caminhoneiros, a adesão foi de 64,6%.
Na terceira, ainda em andamento, o percentual atual é de apenas 23,2%. "É um número muito baixo", diz Francieli Fontana, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações.

Veja Também

Baixa procura por vacina contra gripe deixa Vila Velha em alerta

Além de crianças e gestantes, a etapa atual da campanha é voltada também a pessoas com deficiência, mulheres até 45 dias após o parto, professores e pessoas de entre 55 a 59 anos.
Segundo Fontana, quem faz parte dos dois últimos grupos e ainda não recebeu as doses pode procurar os postos de saúde até 5 de junho. Ela não informou se haverá possibilidade de prorrogação.
Iniciada em 23 de março, a campanha de vacinação contra a gripe tinha como objetivo vacinar ao menos 90% do público-alvo, previsto em 77 milhões de pessoas. Somados todos os grupos, a taxa atual é de 62,7%.
A estimativa do ministério é que 29 milhões de pessoas ainda não tenham sido vacinadas.
A vacina contra a gripe protege contra três tipos do vírus influenza, caso do H1N1, e é importante para reduzir complicações, internações e mortes.

Veja Também

Pessoas com até 3 sintomas de gripe vão ficar 14 dias isoladas

Sesa orienta procurar serviço de saúde mesmo com sintomas leves de gripe

Vitória inicia última fase da campanha de vacinação contra a gripe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados