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20 mil doses

Vitória inicia última fase da campanha de vacinação contra a gripe

A imunização dos grupos começará às 8 horas deste sábado (16). Vacinação na capital requer agendamento prévio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 18:43

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 18:43

Vitória disponibiliza novo lotes de vacinas contra a gripe a partir desta sexta (27)
Vitória disponibiliza novo lotes de vacinas contra a gripe a partir deste sábado (16) Crédito: Divulgação/PMV
Com mais de 20 mil doses de vacinas disponíveis, a terceira e última fase da campanha de vacinação contra gripe em Vitória já tem data marcada. Profissionais de saúde do município começarão a imunizar os grupos determinados a partir de 8 horas deste sábado (16). A vacinação ocorre com agendamento prévio e é realizada em Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Centros Municipais de Educação Infantil de Vitória.
Diferentemente de outras datas, a terceira fase contempla também professores de escolas públicas e privadas (precisam apresentar declaração da instituição) e adultos de 55 a 59 anos. Esses dois grupos se juntam aos idosos, profissionais da saúde, crianças com idades entre 6 meses e 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas.
Segundo informações da Prefeitura de Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) já imunizou 74.850 pessoas, o que corresponde a 62% do público-alvo.

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Vale lembrar que a vacina  não protege  diretamente contra o novo coronavírus, mas é uma forma de proteção aos grupos para que não tenham o sistema imunológico impactado.

COMO FAZER O AGENDAMENTO?

Para garantir a sua vacina dentre as mais de 20 mil, basta acessar o site da prefeitura. Assim, clique em "Saúde" e depois selecione "Vacinação Influenza". O acesso também é possível pelo aplicativo Vitória Online.
A prefeitura orienta que caso o cidadão não encontre vaga em seu bairro, poderá buscar a oferta na região vizinha.

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