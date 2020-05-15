Vitória inicia última fase da campanha de vacinação contra a gripe

Com mais de 20 mil doses de vacinas disponíveis, a terceira e última fase da campanha de vacinação contra gripe em Vitória já tem data marcada. Profissionais de saúde do município começarão a imunizar os grupos determinados a partir de 8 horas deste sábado (16). A vacinação ocorre com agendamento prévio e é realizada em Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Centros Municipais de Educação Infantil de Vitória.
Diferentemente de outras datas, a terceira fase contempla também professores de escolas públicas e privadas (precisam apresentar declaração da instituição) e adultos de 55 a 59 anos. Esses dois grupos se juntam aos idosos, profissionais da saúde, crianças com idades entre 6 meses e 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas.
Segundo informações da Prefeitura de Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) já imunizou 74.850 pessoas, o que corresponde a 62% do público-alvo.
Vale lembrar que a vacina não protege diretamente contra o novo coronavírus, mas é uma forma de proteção aos grupos para que não tenham o sistema imunológico impactado.
COMO FAZER O AGENDAMENTO?
Para garantir a sua vacina dentre as mais de 20 mil, basta acessar o site da prefeitura. Assim, clique em "Saúde" e depois selecione "Vacinação Influenza". O acesso também é possível pelo aplicativo Vitória Online.
A prefeitura orienta que caso o cidadão não encontre vaga em seu bairro, poderá buscar a oferta na região vizinha.