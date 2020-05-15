Vitória inicia última fase da campanha de vacinação contra a gripe

Diferentemente de outras datas, a terceira fase contempla também professores de escolas públicas e privadas (precisam apresentar declaração da instituição) e adultos de 55 a 59 anos. Esses dois grupos se juntam aos idosos, profissionais da saúde, crianças com idades entre 6 meses e 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas.