Começa a terceira etapa de vacinação contra gripe em Cachoeiro

Começou a terceira etapa da vacinação contra gripe em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/ Divulgação (Márcia Leal)

Desta vez, podem tomar a vacina as crianças entre seis meses de vida e menores de seis anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas com deficiência. A partir do dia 25 de maio, também poderão receber a dose os adultos de 55 a 59 anos de idade e professores de escolas públicas e privadas.

No município, as vacinas são aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta, das 8h às 16h, e é preciso levar a caderneta de vacinas e documento de identificação. No caso dos professores, é necessário apresentar, também, uma declaração de trabalho da instituição.

Além de resguardar as pessoas da gripe, a vacina ajuda os serviços de saúde na identificação de infecção por coronavírus, uma vez que os sintomas das duas enfermidades são semelhantes. Também, por isso, é muito importante que as pessoas que fazem parte dos grupos da campanha busquem a imunização, o mais breve possível, explicou a secretária de Saúde de Cachoeiro, Luciara Botelho.

MAIS DE 32 MIL PESSOAS JÁ FORAM VACINADAS

Na primeira fase da campanha, quando foram imunizados os idosos e os profissionais da saúde, a prefeitura informou que 23.416 pessoas acima de 60 anos e mais de 5 mil profissionais da Saúde receberam a vacina.

Já na segunda etapa, destinada a pessoas com doenças crônicas, profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, a prefeitura contabilizou mais de 4,3 mil cachoeirenses vacinados.