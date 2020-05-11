Começa a terceira etapa de vacinação contra gripe em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começou nesta segunda-feira (11), a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra gripe, que atinge um novo público-alvo. A campanha terminará no dia 5 de junho.
Desta vez, podem tomar a vacina as crianças entre seis meses de vida e menores de seis anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas com deficiência. A partir do dia 25 de maio, também poderão receber a dose os adultos de 55 a 59 anos de idade e professores de escolas públicas e privadas.
No município, as vacinas são aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta, das 8h às 16h, e é preciso levar a caderneta de vacinas e documento de identificação. No caso dos professores, é necessário apresentar, também, uma declaração de trabalho da instituição.
Além de resguardar as pessoas da gripe, a vacina ajuda os serviços de saúde na identificação de infecção por coronavírus, uma vez que os sintomas das duas enfermidades são semelhantes. Também, por isso, é muito importante que as pessoas que fazem parte dos grupos da campanha busquem a imunização, o mais breve possível, explicou a secretária de Saúde de Cachoeiro, Luciara Botelho.
MAIS DE 32 MIL PESSOAS JÁ FORAM VACINADAS
Na primeira fase da campanha, quando foram imunizados os idosos e os profissionais da saúde, a prefeitura informou que 23.416 pessoas acima de 60 anos e mais de 5 mil profissionais da Saúde receberam a vacina.
Já na segunda etapa, destinada a pessoas com doenças crônicas, profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, a prefeitura contabilizou mais de 4,3 mil cachoeirenses vacinados.
Ainda de acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, quem faz parte dos grupos já atendidos, mas que ainda não recebeu a dose, pode ir até uma unidade de saúde para ser vacinado até o encerramento da campanha.