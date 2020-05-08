Vitória abre novos agendamentos no sábado paravacina de gripe

Prefeitura de Vitória informou que, a partir das 8 horas deste sábado (9), o serviço de agendamento on-line do município vai abrir 16 mil novas vagas para imunização na campanha nacional de vacinação contra a gripe. Para a prefeitura, a ferramenta evita que muitas pessoas busquem os locais de vacinação ao mesmo tempo, evitando situações de risco em época de coronavírus, como filas e aglomeração.

Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória

Além do público inicial, como idosos, a imunização contemplará crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas (até 45 dias).

Até o momento, já foram imunizadas 74.850 pessoas (62% do público-alvo). A campanha entra agora na terceira fase. A campanha se estenderá até o dia 5 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) garante que todas as 122 mil pessoas do público-alvo da campanha em Vitória serão imunizadas.

As vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde , e a liberação de novas vagas para agendamento on-line depende sempre da entrega dos novos lotes.

"O sistema foi configurado para que possamos imunizar todos sem filas, sem aglomerações e em segurança. Até o final da campanha, todos serão imunizados", afirma a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.

Como agendar

Para marcar a imunização, basta clicar na categoria "Saúde" e depois selecionar o serviço "Vacinação Influenza". Também é possível agendar pelo aplicativo Vitória Online.

Caso o munícipe não encontre mais vaga em seu bairro, pode buscar a oferta na região vizinha.

As vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a liberação de novas vagas no sistema depende sempre da entrega dos novos lotes.