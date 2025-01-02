Traficante foragido há mais de um ano é preso no ES

Um traficante responsável por distribuir grandes cargas de drogas no Espírito Santo foi capturado nesta quinta-feira (2), durante diligências da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco-ES) e do Sistema de Inteligência da Polícia Militar (Sipom) capixaba.
Detalhes sobre a operação e o nome do traficante não foram divulgados. Entretanto, segundo a Ficco, o criminoso estava foragido havia mais de um ano, e possuía mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Guarapari, por tráfico de drogas e duplo homicídio qualificado, e pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, também por tráfico de drogas.
Em seu histórico de crimes, também foi listada a responsabilidade por grandes carregamentos de entorpecentes, incluindo uma tonelada de maconha apreendida em 26 de maio do ano passado.