PM apreende mais de 300 papelotes de cocaína em Muqui

Um homem foi preso por tráfico de drogas após uma operação da Polícia Militar no bairro São Pedro, em Muqui, no Sul do ES. Entre o material apreendido, foram encontrados 312 papelotes de cocaína, 5 porções maiores de crack, uma balança de precisão e um aparelho celular, além de um documento de identificação e R$ 1.7 mil em espécie.
Populares informaram à PM que havia um intenso tráfico de entorpecentes no local. Diante das informações, a equipe realizou patrulhamento na região e abordou o suspeito, que não teve o nome divulgado. Durante a abordagem, os entorpecentes e demais materiais foram encontrados. O homem e o material apreendido foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.