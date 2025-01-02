PM apreende mais de 300 papelotes de cocaína em Muqui

Populares informaram à PM que havia um intenso tráfico de entorpecentes no local. Diante das informações, a equipe realizou patrulhamento na região e abordou o suspeito, que não teve o nome divulgado. Durante a abordagem, os entorpecentes e demais materiais foram encontrados. O homem e o material apreendido foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.