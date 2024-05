Servidores da Biblioteca Central da Ufes aderem à greve

Um carro com problemas mecânicos causou um nó no trânsito de algumas avenidas da Capital no início da noite desta segunda-feira (06). Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Vitória, o veículo estava no cruzamento entre as Avenidas Nossa Senhora dos Navegantes e Marechal Mascarenhas de Moraes.

“O carro será removido por um guincho particular. Enquanto isso, agentes auxiliam na fluidez do trânsito no sentido Centro - Praia de Camburi, até que a faixa seja totalmente liberada., informou a Guarda.